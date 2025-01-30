Фінансова допомога українцям у Європі 2025: нові правила та зміни для біженців

Українські біженці за кордоном. Фото: unsplash.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Згідно з інформацією Управління верховного комісара ООН у справах біженців, на початок 2025 року у світі налічувалося понад 6,3 мільйона біженців з України. Попри велику кількість переселенців, країни Євросоюзу продовжили дію тимчасового захисту для наших співгромадян. Однак у деяких державах починають вносити зміни до правил надання допомоги українським біженцям. Зокрема планується скорочення виплат для певних категорій осіб.

Новини.LIVE розповідають яку фінансову допомогу українці можуть отримати у Європі та про нові правила та зміни для біженців у 2025 році.

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Допомога для біженців з України у Польщі 2025

Тимчасовий захист для українських біженців у Польщі продовжено до 4 березня 2026 року. Українці, які мають статус Pesel UKR, зможуть у 2025 році оформити карту CUKR. Цей документ надасть їм право легально проживати та працювати у Польщі протягом трьох років. Отримати карту CUKR зможуть ті, у кого статус Pesel UKR було підтверджено на 4 березня 2024 року.

Власники нового статусу зможуть виїжджати з Польщі, але термін їхньої відсутності не повинен перевищувати шести місяців.

Наразі українські біженці мають право легально перебувати у Польщі до 30 вересня 2025 року.

У Польщі діють програми підтримки для сімей із дітьми:

"Активні в яслах" — програма допомоги сім'ям з дітьми;

"Сім'я 800" — призначена для батьків дітей віком до 18 років, якщо дитина навчається у польській школі. Держава виплачує 800 злотих (8 311 грн) щомісяця на кожну дитину.

"Добрий старт" — одноразова виплата у розмірі 300 злотих (3 116 грн) для підготовки дитини до школи чи університету.

Допомога для біженців з України у Німеччині 2025

Дозвіл на проживання громадян України в Німеччині в рамках тимчасового захисту, який був дійсний на 1 лютого 2025 року, буде автоматично продовжено до 4 березня 2026 року. Українські біженці в Німеччині наразі отримують соціальну допомогу Bürgergeld:

дорослі в інтернатних закладах — 451 евро (19 771 грн);

у сімейній парі на одного партнера — 509 евро (22 314 грн);

самотні дорослі/самотні батьки — 563 евро (24 681 грн);

підлітків — 471 євро (20 648 грн);

діти віком до 12 років — 357 євро (15 650 грн).

Однак із січня 2025 року запроваджуються додаткові умови для отримання цих виплат. Працездатні біженці, які відмовляться від запропонованої роботи, інтеграційних курсів чи семінарів з працевлаштування, зіштовхнуться зі скороченням виплат:

на 10% на 1 місяць за перше порушення;

на 20% на 2 місяці за повторне порушення;

на 30% на три місяці за третє порушення.

Непрацездатні особи та сім'ї з дітьми продовжать отримувати допомогу у повному обсязі без змін. Для них розмір виплат залишається тим самим.

Допомога для біженців з України у Франції 2025

Франція такоє продовжила термін дії тимчасового захисту для українців до березня 2025 року. Тимчасовий захист у Франції спочатку надається на 6 місяців, після чого його можна продовжити терміном до трьох років. Особи, які отримали тимчасовий захист, мають право на матеріальну допомогу (ADA), розмір якої залежить від кількості членів сім'ї.

Для оформлення допомоги необхідно звернутися до Французького бюро імміграції та інтеграції.

Розмір щоденної допомоги складає:

для однієї людини — 6,80 євро (298 грн);

для двох осіб — 10,20 євро (447 грн);

для трьох осіб — 13,60 євро (596 грн);

для чотирьох осіб — 17,00 євро (745 грн);

для п'яти осіб — 20,40 євро (894 грн).

Якщо держава не може надати безкоштовне житло, додатково сплачується 7,40 євро (324 грн) на день. Крім того, біженці можуть отримати продукти та предмети першої потреби, звернувшись до громадських організацій.

Допомога для біженців в Італії

Італія надавала тимчасовий захист українцям до 31 грудня 2024 року. У 2025 році уряд країни планує продовжити цей статус для українців, які прибули до країни у пошуках захисту від війни.

Фінансову допомогу тут також можна отримати, але термін її надання обмежень трьома місяцями. Якщо людина є батьком, законним опікуном або піклувальником неповнолітньої дитини до 18 років, вона може отримати грошову виплату у розмірі 150 євро (6 575 грн), на місяць на кожну дитину.

Допомога для біженців з України у Литві 2025

Литва надає українським біженцям одноразову фінансову допомогу у розмірі 176 євро (7 715 грн) для покриття першочергових витрат. Однак ці виплати передбачені не для всіх, а лише для певних категорій:

сімей, у яких виховується від трьох дітей віком до 18 років;

одиноких батьків або опікунів, які прибули з дітьми віком до 18 років;

сімей, які мають дітей з інвалідністю віком до 18 років;

людей з інвалідністю;

вагітних жінок;

осіб віком 60 років і більше.

Щоб отримати допомогу, необхідно пройти реєстрацію в Департаменті міграції та оформити вид на тимчасове проживання у Литві.

Окрім того, міська рада Вільнюса продовжила на рік право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українських біженців. Ця пільга діє з березня 2022 року, і аналогічні рішення ухвалили й інші великі міста країни.

Допомога для біженців з України у Латвії 2025

Латвія продовжуватиме приймати українців до 4 березня 2025 року. Країна надає одноразову фінансову допомогу в кризових ситуаціях:

одноразова допомога у кризовій ситуації: 377 євро (16 527 грн) для дорослих та 264 євро (11 573 грн) для дітей.

додаткова щомісячна допомога: 137 євро (6 006 грн) на першого члена сім'ї та 96 євро (4 208 грн) на кожного наступного.

2025 року українці також зможуть претендувати на додаткову матеріальну допомогу чи соціальні послуги, такі як продуктові набори та безкоштовне харчування, залежно від їхніх індивідуальних потреб.

У Латвії діє спеціальний закон, який регулює статус громадян України, тому подавати заяву на статус біженця не потрібно. З 1 січня 2023 року українці, які звертаються за тимчасовим захистом у Латвії, отримують вид на тимчасове проживання строком на два роки.

Допомога для біженців з України у Швеції 2025

У 2024 році Швеція продовжила термін перебування українських біженців до 4 березня 2025 року. Переселенцям надається безкоштовне державне чи орендоване житло, а також фінансова допомога.

Відповідно до Директиви про тимчасовий захист, посвідку на проживання з тимчасовим захистом можуть отримати громадян України, а також члени їх сімей перелічених вище категорій. Подати заяву можна онлайн чи особисто в офісі Шведського міграційного управління.

У 2024 році у Швеції було ухвалено спеціальний закон, який збільшує виплати для біженців. Добову суму допомоги було підвищено до 27,26 євро (1 195 грн).

Допомога для біженців з України у Чехії 2025

Чехія надає українським біженцям фінансову допомогу для покриття основних потреб та компенсацію витрат на житло. З 1 вересня 2024 року термін проживання у державному гуманітарному житлі обмежується 90 днями, після чого необхідно самостійно шукати житло та оплачувати його оренду.

При цьому розмір допомоги збільшиться для українців, які належать до вразливих категорій:

особи старше 65 років;

люди з інвалідністю та їх опікуни;

особи, які доглядають дитину до 6 років;

діти віком до 18 років;

студенти віком до 26 років;

вагітна жінка.

Розмір компенсації на житло залежить від його статусу:

при зареєстрованому житлі виплачується 6 000 крон (10 420 грн) на одну особу;

при незареєстрованому житлі — 4 800 крон (8 336 грн).

Ця допомога доступна лише за наявності офіційного договору оренди.

Протягом перших 150 днів після отримання тимчасового захисту у Чехії передбачені такі виплати:

діти до 6 років — 3 490 крон (6 061 грн);

діти 6–10 років — 4 188 крон (7 273 грн);

діти з інвалідністю — 5 235 крон (9 091 грн);

дорослі з інвалідністю — 7 290 крон (12 660 грн);

дорослі — 4 860 крон (8 440 грн).

Після 150 днів (з шостого місяця) розмір підтримки зміниться:

дорослі — 3 130 крон (5 435 грн);

люди з інвалідністю — 7 290 крон (12 660 грн);

дорослі з вразливих категорій — 4 860 крон (8 440 грн).

Допомога для біженців з України ув Ірландії 2025

З кінця січня 2024 року уряд Ірландії зменшив розмір соціальних виплат для українських біженців до 38,80 євро (1 700 грн) на тиждень на дорослого та 29,80 (1 306 грн) на дитину.

Люди з інвалідністю можуть отримувати соціальну допомогу у розмірі 220 євро (9 644 грн) на тиждень. Крім того, їм надається інвалідне крісло та право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті разом із супроводжуючим. Держава також надає тимчасове житло на строк до 90 днів, включаючи харчування, послуги з прання одягу та інші необхідні зручності.

Нагадаємо, у США призупинили програму допомоги українським біженцям. Таке рішення було ухвалив президента Дональд Трамп.

Крім того, чеська влада планує створити спеціальні центри повернення для допомоги українським біженцям у поверненні на батьківщину. Віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов обговорить цю ініціативу під час візиту у Чехію.