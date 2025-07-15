Выплаты для школьников — кто и где может получить по 6,5 тыс. грн в 2025 году

Женщина с малолетним ребенком. Фото: Freepik

В 2025 году часть украинских семей сможет получить ежегодную материальную помощь по случаю Дня знаний. Размер соответствующей выплаты составляет 6,5 тыс. грн на каждого ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента социальной политики одного из городских советов в Facebook.

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Документы на выплату ежегодной материальной помощи по случаю Дня знаний принимает Департамент социальной политики в Черкассах. Выплаты предоставят детям школьного возраста для подготовки к учебному году.

Как отмечается, деньги, выделенные из городского бюджета, предусмотрены для некоторых уязвимых категорий граждан. А именно для семей защитников Украины и Революции Достоинства, которые:

погибли (умерли);

пропали без вести;

попали к врагу в плен.

Право на получение помощи имеют семьи, которые:

проживают в Черкассах или имеют зарегистрированное/задекларированное место жительства в этом городе;

находятся на учете как переселенцы в Черкассах на дату обращения, и место жительства которых было зарегистрировано как ВПО в этом городе на день смерти, пропажи без вести или попадания в плен защитника;

воспитывают детей, которым по состоянию на 1 сентября текущего года исполнилось шесть лет, но не более 18 лет.

"Эта выплата предусмотрена Комплексной программой социальной поддержки защитников государственного суверенитета и независимости Украины и членов их семей — жителей г. Черкассы на 2025-2027 годы", — говорится в сообщении.

Объявление. Источник: горсовет Черкасс

Размер денежной помощи и как оформить

По данным городского совета, в 2025 году размер помощи составляет 6,5 тыс. грн. Выплаты предусмотрены для каждого ребенка в семье вышеуказанных категорий.



Граждане, которые подпадают под критерии программы, могут подавать документы на получение помощи из городского бюджета до конца июля текущего года.

Для назначения выплат законные представители детей должны подать в департамент соцполитики Черкасского городского совета следующие документы:

заявление на имя городского главы о предоставлении материальной помощи;

оригинал/копию документа, где удостоверяется личность получателя помощи, детей школьного возраста, и подтверждается регистрация проживания;

оригинал/копию постановления штатной военно-врачебной комиссии о связи смерти военного с выполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

оригинал/копию свидетельства о смерти защитника.

Детали доступны по номерам телефонов:

0472-31-99-75;

093-142-41-44.

Ранее мы сообщали, что в Украине введут разовую выплату в 50 тыс. грн на каждого новорожденного ребенка. Женщинам без стажа единовременно будут выплачивать после рождения ребенка по 7 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что семьи, чьи дети пойдут в школу впервые, получат "Пакет школьника". Речь идет о помощи в 5 тыс. грн.