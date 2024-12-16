Выплаты для семей — где из регионов принимают заявки на помощь в 10,8 тыс. грн

Деньги в руках Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В благотворительном фонде "Каритас Донецк" проходит регистрация на единовременную финансовую помощь. Средства могут получить жители Днепропетровской области.

Об этом сообщил "Каритас Донецк в г. Днепр" в Telegram.

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Кто может зарегистрироваться на помощь

Соответствующую инициативу реализуют при поддержке "Каритас Германии" и немецкого Министерства иностранных дел. Она призвана поддержать домохозяйства, пострадавшие из-за обстрелов или те, кто подпадает под категории уязвимости.

Оформление помощи доступно:

местным жителям и внутренним переселенцам, потерявшим свое имущество или травмировавшимся во время обстрелов;

людям с инвалидностью (первая и вторая группы/инвалидность с детства);

одиноким старикам от 60 лет;

одиноким родителям или опекунам несовершеннолетних детей;

многодетным семьям с тремя и более детьми;

беременным женщинам и матерям детей, которым не больше трех лет.

Каждому участнику программы назначат выплату в сумме 10,8 тыс. гривен. Можно рассчитывать максимально на четыре гранта помощи на одну семью.

Какие документы необходимы и как подать заявку

Для того, чтобы зарегистрироваться на помощь, необходимо предоставить:

паспорт гражданина/ID-карту;

идентификационный код;

документ, где подтверждается статус ВПЛ;

документы с подтверждением принадлежности к категории уязвимости;

справки, подтверждающие повреждение имущества или лечение.

За консультациями можно обратиться на горячую линию:

+38 098 665 73 88;

+38 095 459 55 20;

+38 073 459 55 20.

Подавать заявки можно через форму регистрации по следующей ссылке.

Напомним, с начала зимы украинцы могут оформить заявку на выплату 1 тыс. гривен госпомощи. Те, кто воспользовался такой возможностью, уже получили средства и использовали для покупки товаров и услуг.

Также мы писали, что не все граждане смогут получить 1 тыс. гривен от государства в 2025 году. За границей украинцы не оформят выплату.