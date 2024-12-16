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Помощь в 10,8 тыс. грн — где раздают гранты для семей

16 декабря 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты для семей — где из регионов принимают заявки на помощь в 10,8 тыс. грн
Деньги в руках Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В благотворительном фонде "Каритас Донецк" проходит регистрация на единовременную финансовую помощь. Средства могут получить жители Днепропетровской области.

Об этом сообщил "Каритас Донецк в г. Днепр" в Telegram.

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Кто может зарегистрироваться на помощь

Соответствующую инициативу реализуют при поддержке "Каритас Германии" и немецкого Министерства иностранных дел. Она призвана поддержать домохозяйства, пострадавшие из-за обстрелов или те, кто подпадает под категории уязвимости.

Оформление помощи доступно:

  • местным жителям и внутренним переселенцам, потерявшим свое имущество или травмировавшимся во время обстрелов;
  • людям с инвалидностью (первая и вторая группы/инвалидность с детства);
  • одиноким старикам от 60 лет;
  • одиноким родителям или опекунам несовершеннолетних детей;
  • многодетным семьям с тремя и более детьми;
  • беременным женщинам и матерям детей, которым не больше трех лет.

Каждому участнику программы назначат выплату в сумме 10,8 тыс. гривен. Можно рассчитывать максимально на четыре гранта помощи на одну семью.

Какие документы необходимы и как подать заявку

Для того, чтобы зарегистрироваться на помощь, необходимо предоставить:

  • паспорт гражданина/ID-карту;
  • идентификационный код;
  • документ, где подтверждается статус ВПЛ;
  • документы с подтверждением принадлежности к категории уязвимости;
  • справки, подтверждающие повреждение имущества или лечение.

За консультациями можно обратиться на горячую линию:

  • +38 098 665 73 88;
  • +38 095 459 55 20;
  • +38 073 459 55 20.

Подавать заявки можно через форму регистрации по следующей ссылке.

Напомним, с начала зимы украинцы могут оформить заявку на выплату 1 тыс. гривен госпомощи. Те, кто воспользовался такой возможностью, уже получили средства и использовали для покупки товаров и услуг.

Также мы писали, что не все граждане смогут получить 1 тыс. гривен от государства в 2025 году. За границей украинцы не оформят выплату.

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Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

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