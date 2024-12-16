Выплаты для семей — где из регионов принимают заявки на помощь в 10,8 тыс. грн

Помощь в 10,8 тыс. грн — где раздают гранты для семей
В благотворительном фонде "Каритас Донецк" проходит регистрация на единовременную финансовую помощь. Средства могут получить жители Днепропетровской области.
Об этом сообщил "Каритас Донецк в г. Днепр" в Telegram.
Кто может зарегистрироваться на помощь
Соответствующую инициативу реализуют при поддержке "Каритас Германии" и немецкого Министерства иностранных дел. Она призвана поддержать домохозяйства, пострадавшие из-за обстрелов или те, кто подпадает под категории уязвимости.
Оформление помощи доступно:
- местным жителям и внутренним переселенцам, потерявшим свое имущество или травмировавшимся во время обстрелов;
- людям с инвалидностью (первая и вторая группы/инвалидность с детства);
- одиноким старикам от 60 лет;
- одиноким родителям или опекунам несовершеннолетних детей;
- многодетным семьям с тремя и более детьми;
- беременным женщинам и матерям детей, которым не больше трех лет.
Каждому участнику программы назначат выплату в сумме 10,8 тыс. гривен. Можно рассчитывать максимально на четыре гранта помощи на одну семью.
Какие документы необходимы и как подать заявку
Для того, чтобы зарегистрироваться на помощь, необходимо предоставить:
- паспорт гражданина/ID-карту;
- идентификационный код;
- документ, где подтверждается статус ВПЛ;
- документы с подтверждением принадлежности к категории уязвимости;
- справки, подтверждающие повреждение имущества или лечение.
За консультациями можно обратиться на горячую линию:
- +38 098 665 73 88;
- +38 095 459 55 20;
- +38 073 459 55 20.
Подавать заявки можно через форму регистрации по следующей ссылке.
Напомним, с начала зимы украинцы могут оформить заявку на выплату 1 тыс. гривен госпомощи. Те, кто воспользовался такой возможностью, уже получили средства и использовали для покупки товаров и услуг.
Также мы писали, что не все граждане смогут получить 1 тыс. гривен от государства в 2025 году. За границей украинцы не оформят выплату.
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