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Допомога у 10,8 тис. грн — де роздають гранти для родин

16 грудня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати для родин — де з регіонів приймають заявки на допомогу у 10,8 тис. грн
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У благодійному фонді "Карітас Донецьк" відбувається реєстрація на одноразову фінансову допомогу. Кошти можуть отримати мешканці Дніпропетровської області.

Про це повідомив "Карітас Донецьк у м. Дніпро" у Telegram.

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Хто може зареєструватися на допомогу

Відповідну ініціативу реалізують за підтримки "Карітас Німеччини" та німецького Міністерства закордонних справ. Вона покликана підтримати домогосподарства, які постраждали через обстріли чи підпадають під категорії вразливості.

Оформлення допомоги доступне:

  • місцевим жителям та внутрішнім переселенцям, які втратили своє майно чи травмувались під час обстрілів;
  • людям з інвалідністю (перша та друга групи/інвалідність з дитинства);
  • самотнім людям похилого віку від 60 років;
  • самотнім батькам чи опікунам неповнолітніх дітей;
  • багатодітним родинам з трьома та більше дітьми;
  • вагітним жінкам та матерям дітей, яким не більше трьох років.

Кожному учаснику програми призначать виплату у сумі 10,8 тис. гривень. Можна розраховувати максимально на чотири гранти допомоги на одну родину.

Які документи необхідні та як подати заявку

Для того, щоб зареєструватися на допомогу, необхідно надати:

  • паспорт громадянина/ID-картку;
  • ідентифікаційний код;
  • документ, де підтверджується статус ВПО;
  • документи з підтвердженням належності до категорії вразливості;
  • довідки, що підтверджують пошкодження майна чи лікування.

За консультаціями можна звернутись на гарячу лінію:

  • +38 098 665 73 88;
  • +38 095 459 55 20;
  • +38 073 459 55 20.

Подавати заявки можна через форму реєстрації за наступним посиланням.

Нагадаємо, з початку зими українці мають змогу оформити заявку на виплату 1 тис. гривень держдопомоги. Ті, хто скористався такою можливістю, вже отримали кошти та використали на купівлю товарів та послуг.

Також ми писали, що не всі громадяни зможуть отримати по 1 тис. гривень від держави у 2025 році. За кордоном українці не оформлять виплату.

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

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