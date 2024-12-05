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Помощь при рождении ребенка изменится — что будет в 2025 году

5 декабря 2024 15:34
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Помощь при рождении ребенка - как будут выплачивать средства в 2025 году
Женщина и мужчина с ребенком на руках. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С 2025 года украинские родители будут по-новому получать от государства помощь при рождении ребенка. В частности, финансовая поддержка со стороны государства станет постоянной. 

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров Украины, опубликованном на сайте Федерации профсоюзов.

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Предполагается, что со следующего года родители, у которых появился ребенок, будут на постоянной основе получать денежные выплаты от государства. Средства будут начисляться на текущий счет, открытый в государственном ПриватБанке, со специальным режимом использования.

Однако в документе указано, что родители смогут получать средства на счет любого другого банка, который присоединится к монетизации "Пакет малыша".

"Выплата денежной компенсации производится в денежной безналичной форме путем перечисления средств на специальный счет получателя в соответствии с договором о взаимодействии, заключенным между Государственной службой по делам детей и уполномоченным банком", — говорится в документе.

При этом размер полученной денежной компенсации не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения всех видов социальной помощи, предоставляемых семьям в соответствии с законодательством.

В следующем году размер денежной компенсации на одного ребенка правительство предлагает установить в пределах 7 689 грн.

Что еще стоит знать

"Пакет малыша" – это социальная инициатива, благодаря которой родители получают финансовую помощь со стороны государства. Вырученные средства можно потратить на:

  • средства по уходу за детьми и детские средства гигиены;
  • детская одежда и обувь;
  • детское питание;
  • игрушки;
  • текстиль для детей.

Денежная компенсация назначается, если обращение за ней поступило не позднее чем через двенадцать месяцев со дня рождения ребенка.

Между тем напомним, что правительство ввело новую программу, в рамках которой малообеспеченные семьи и ВПЛ с детьми получат от государства более 6 тыс. грн помощи в преддверии зимы. По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти средства украинцы смогут потратить на покупку теплой одежды и других важных вещей.

Также Новини.LIVE писали, что в декабре 2024 года некоторые граждане Украины могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Однако на выплаты смогут претендовать не все украинцы.

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