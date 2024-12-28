Социальные выплаты на детей — что будет с помощью в 2025 году

Дети. Фото: Unsplash

В Украине существуют разные социальные программы и выплаты для семей, с детьми. К примеру, государство оказывает семьям финансовую поддержку за рождение ребенка.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько смогут получить родители в 2025 году.

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Размер финансовой помощи составляет 41 280 гривен, сумма остается неизменной с 2014 года, говорится на портале "Дія". Однако родители не получают всю сумму сразу, поскольку деньги выплачивают в несколько этапов:

10 320 грн семья получает после рождения ребенка;

30 960 гривен поступают в течение 36 месяцев по 860 грн ежемесячно.

"Пакунок малюка" вместо финансовой помощи

У родителей, родивших ребенка, есть возможность получить так называемый "Пакунок малюка" или же денежную компенсацию его стоимости. "Пакунок малюка" — это одноразовая натуральная помощь для семей с новорожденными, в рамках которой они получают от государства необходимые для ухода за ребенком товары и вещи. Денежная компенсация вместо "Пакунка малюка" в 2024 году составляет 7 689 грн.

Напомним, что этой зимой малообеспеченные украинские семьи и ВПЛ получат по 6,5 тыс.грн финансовой поддержки. Эти средства можно потратить на покупку теплых вещей для детей.

Также мы рассказывали, как государство занимается многодетными семьями. Так, право на различные социальные гарантии имеют граждане, состоящие в зарегистрированном браке.