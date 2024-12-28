Соціальні виплати на дітей — що буде з допомогою у 2025 році

Діти. Фото: Unsplash

В Україні існують різні соціальні програми та виплати для сімей, які мають дітей. Наприклад, держава надає родинам фінансову підтримку за народження дитини.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, скільки зможуть отримати батьки у 2025 році.

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Розмір фінансової допомоги становить 41 280 гривень, сума залишається незмінною з 2014 року, йдеться на порталі "Дія". Однак батьки не отримують усю суму одразу, оскільки кошти виплачують у декілька етапів:

10 320 грн родина отримує після народження дитини;

30 960 гривень надходять впродовж 36 місяців по 860 грн щомісяця.

"Пакунок малюка" замість фінансової допомоги

У батьків, які народили дитину, є можливість отримати так званий "Пакунок малюка" або ж грошову компенсацію його вартості. "Пакунок малюка" — це одноразова натуральна допомога для родин з новонародженими, в рамках якої вони отримують від держави необхідні для догляду за дитиною товари та речі. Грошова компенсація замість "Пакунка малюка" у 2024 році становить 7 689 грн.

Нагадаємо, що цієї зими малозабезпечені українські родини та ВПО отримають по 6,5 тис.грн фінансової підтримки. Ці кошти можна буде витратити на купівлю теплих речей для дітей.

Також ми розповідали, як держава опікується багатодітними родинами. Так, право на різні соціальні гарантії мають громадяни, яі перебувають у зареєстрованому шлюбі.