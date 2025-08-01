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Главная Финансы Помощь на лечение — кто из украинцев получит до 43 тыс. грн

Помощь на лечение — кто из украинцев получит до 43 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 08:00
Выплаты на лечение от Каритас-Спес — кто и где может получить 43 тыс. грн
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Религиозная организация "Каритас-Спес Конотоп" объявила регистрацию в проекте "Emergency Appeal 2025", который предусматривает предоставление украинцам денежной помощи. В его рамках максимально семья сможет получить 43 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба организации.

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Что предусматривает проект помощи

Как отмечается, проект "Emergency Appeal 2025" призван помогать гражданам, пострадавшим от вооруженной агрессии России с июля 2025 года. Речь идет о тех, кто получил из-за обстрелов травмы различной тяжести, которые повлияли на нормальное функционирование.

"Мы поддерживаем тех, кто пострадал: получили травмы или семьи в которых есть погибшие в результате обстрелов, особенно если их временная нетрудоспособность или смерть повлияла на доход семьи", — говорится в сообщении.

В частности, претендовать на финансовую помощь смогут люди в городе Конотоп Сумской области, которые в течение трех предыдущих нескольких месяцев не получали аналогичную помощь от других организаций.

Размер денежной помощи и как получить

По условиям проекта "Emergency Appeal 2025", каждый член в семье заявителя получит по 10,8 тыс. грн на одного человека (по 3,6 тыс. грн/месяц в течение трех месяцев). Максимально организация может оказать помощь четырем лицам из одного домохозяйства, то есть, не более чем 43 тыс. грн.

Претенденты на помощь должны собрать следующие документы:

  • паспорт/ID-карта/вид на жительство/временный вид на жительство;
  • реквизиты банковского счета (IBAN, 27 цифр);
  • идентификационный код;
  • справка из органов местной власти о триггерном событии;
  • больничный в связи с травмой;
  • документ из больницы, подтверждающий госпитализацию или лечение;
  • в случае смерти одного из членов семьи — свидетельство о смерти.

В частности, подойдут также электронные документы из государственного сервиса "Дія".

Для подтверждения уязвимости необходимо предоставить как минимум два документа из соответствующего перечня:

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Список справок Источник: РО "Каритас-Спес Конотоп"

Граждане могут уточнить условия программы по номеру горячей линии для консультаций во вторник-субботу с 12:00 до 17:00: 380995554339.

Также можно написать в "директ" организаторам или на странице в Instagram.

"Прошу максимальный репост, чтобы все, кто получил травму или потерю мог увидеть это объявление", — добавили в РО "Каритас-Спес Конотоп".

Также мы писали, что в Николаевском регионе действует программа помощи от Украинского Красного Креста. Она призвана поддержать предпринимательство и предусматривает предоставление 100 тыс. грн.

Также сообщалось, что УВКБ ООН регистрирует заявки на финпомощь в Запорожье. Деньги смогут получить только уязвимые группы граждан среди переселенцев и беженцев.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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