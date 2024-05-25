Финансовая помощь на детей на попечении — как оформить

Девочка в вышиванке. Фото: УНИАН

В Украине почти 46 тысяч детей-сирот и детей без родительской опеки проживают в семьях опекунов и попечителей, что составляет треть от их общего количества. Для финансовой поддержки таких семей государство предоставляет соответствующие выплаты.

Об этом говорится на портале Министерства социальной политики Украины.

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Какая помощь предусмотрена для детей, над которыми установлена опека

Размер пособия на детей, над которыми установлена опека, составляет:

на детей до 6 лет — 6 407,5 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);

на детей до 6 лет с инвалидностью — 8 970,5 грн (3,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);

на детей от 6 до 18 лет — 7 990 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);

ребенок с инвалидностью от 6 до 18 лет — 11 186 грн (3,5 прожиточных минимума для детей этого возраста).

Эта выплата предназначена для опекуна, однако средства принадлежат ребенку. Их можно откладывать на счет ребенка до тех пор, когда он сможет самостоятельно ими распоряжаться или использовать на нужды ребенка. При этом опекун должен представлять отчет об израсходованных суммах каждые три месяца.

Что нужно для оформления помощи

Для получения помощи опекун или попечитель должны подать заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Также следует подать следующие документы:

копию решения органа опеки и попечительства или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком;

копию свидетельства рождения ребенка;

справку о регистрации места жительства опекуна (попечителя) и ребенка;

справки о месячных размерах пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи, получаемой на ребенка опекун или попечитель;

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве социальной политики рассказали, что в 2024 году украинские дети снова смогут отдохнуть по государственной программе "єОздоровлення". Количество заведений, куда можно будет приобрести путевки, расширится.

Мы также писали, что Одесская область готовится к летнему оздоровлению и отдыху детей. Всего в регионе планируется открытие 211 пришкольных лагерей, из них 158 — с организацией питания.