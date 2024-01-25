Денежная помощь до 50 тыс. грн — какие суммы выплат в разных городах мобилизованным

Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина

В разных регионах местные власти оказывают финансовую поддержку мобилизованным гражданам. Поощрительные выплаты тем, кто пошел защищать Родину, различаются в городах и могут достигать 50 тыс. гривен.

О том, сколько получают мобилизованные в больших городах и громадах, рассказали юристы.

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Помощь мобилизованным в Киеве

В конце прошлого года в Киеве выделили 50 млн гривен для финансовой поддержки жителей, призываемых на военную службу. Также было одобрено финансирование 15 целевых программ всех сфер хозяйства Киева, чтобы учесть это в бюджете-2024.

Согласно решению местных властей, всем мобилизованным киевлянам в этом году из бюджета выплатят по 30 тыс. гривен единовременной помощи.

Также местные власти добавили к мобилизованным граждан, которые подпишут контракты с Вооруженными силами.

Поддержка военных во Львове

Во Львове также приняли решение о предоставлении материальной помощи местным жителям, вставшим на защиту страны.

В частности, денежные выплаты предусмотрены гражданам, стоящим на военном учете во Львовской городской тергромаде и которые подпишут контракт с воинскими частями морской пехоты и Десантно-штурмовых войск. Сумма единовременной помощи — 50 тыс. гривен.

Помощь мобилизованным в Одессе

Жителям Одессы, которых мобилизовали, оказывают финансовую помощь в сумме 20 тыс. гривен. На эти цели из городского бюджета выделят 20 млн гривен.

Городские власти сообщили, что в Департамент труда и социальной политики уже поступают заявки, однако порядок выплат еще разрабатывают. Сейчас пытаются автоматизировать соответствующий процесс. В дальнейшем призывникам, зачисленным в воинские части, будут поступать выплаты на счета.

Поддержка бойцов в громадах

Также в Украине во время войны ряд территориальных громад в разных регионах выплачивает единовременную денежную помощь военным. В частности, 10 тыс. гривен можно получить, предоставив документы в Полтавской области.

Как отметили в одном из Центров предоставления админуслуг, на единовременную денежную помощь могут рассчитывать военнослужащие с регистрацией в Щербановской громаде. В ЦПАУ уточнили, что такая помощь может быть начислена семье военного.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине участникам боевых действий хотят предоставить право на льготную аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения. В Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрировали соответствующий законопроект.

Также сообщалось, что семья погибшего или умершего военнослужащего может получить выплату в размере 1,3 миллиона или 15 миллионов гривен. Государство также начисляет родственникам пособие на погребение бойца.