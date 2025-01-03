Льготы для участников боевых действий в 2025 году — кто может потерять помощь

Помощь для УБД — кому грозит потеря льгот в 2025 году
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кому из участников боевых действий (УБД) нужно обновить информацию, чтобы не лишиться помощи в виде льгот на коммунальные услуги в 2025 году. Речь идет о повторной подаче заявлений в органы фонда.
Об этом говорится на странице ПФУ в Facebook.
Кого из УБД коснется требование повторной подачи заявлений в 2025 году
Как отмечают в Пенсионном фонде, большинству граждан со статусом участника боевых действий автоматически возобновят ранее назначенную помощь на оплату коммунальных услуг в 2025 году.
Представители ПФУ уточнили, что льготы продлятся в случае отсутствия изменений в обстоятельствах, влияющих на их назначение и размер.
УБД должны обратиться в фонд с повторными заявлениями в следующих случаях:
- в случае смены адреса проживания УБД;
- если изменился состав семьи военного;
- в случае смены категории льготника;
- если изменился список жилищно-коммунальных услуг.
"В случае возникновения обстоятельств, влияющих на предоставление льгот и их размер (изменение адреса, изменение состава семьи, изменение категории льготника, изменение перечня ЖКУ) льготник предоставляет в ПФУ в течение 30 календарных дней новое заявление", — говорится в объяснении ПФУ.
Что касается оформления льготы на покупку твердого топлива, то в таком случае заявления в ПФУ нужно подавать ежегодно.
Как УБД подать заявление на продление помощи
Для продления права на получение льготы в 2025 году в случае возникновения вышеуказанных изменений УБД должны обратиться в органы Пенсионного фонда. Зарегистрировать новую заявку на получение помощи можно следующими способами:
- по почте, прислав соответствующие документы;
- через сервисный центр ПФУ, подав заявление лично;
- на портале электронных услуг Пенсионного фонда;
- с помощью е-подписи в мобильном приложении "Дія".
Напомним, участники боевых действий (УБД) имеют право на досрочное получение пенсий по возрасту. Такая возможность станет доступна при достижении 55-летнего возраста.
Ранее мы писали, что на помощь от государства могут рассчитывать не только военные, но и члены их семей. Известно, какие льготы получают дети участников боевых действий.
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