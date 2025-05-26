Выплаты для лиц с инвалидностью — кто получит от 200 тыс. до 800 тыс. грн в 2025 году

Человек достает гривны из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году государство предоставляет денежную помощь гражданам за полученный ущерб жизни и здоровью в связи с российской военной агрессией. Диапазон сумм выплат колеблется от 200 тыс. до 800 тыс. грн в зависимости от группы инвалидности.

Об этом говорится в материалах управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.

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Помощь за полученный вред жизни и здоровью от агрессии РФ в 2025 году

Право на соответствующие выплаты прописано в законе №2980-IX "Об одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии РФ против Украины от 20 марта 2023 года".

Согласно ему, помощь могут получить работники объектов критической инфраструктуры, государственные служащие, должностные лица местного уровня, которые из-за военной агрессии имеют инвалидность, установленную после 24 февраля 2022 года.

В этом году размер выплат составляет в зависимости от группы инвалидности:

первая группа — 800 тыс. гривен;

вторая группа — 500 тыс. гривен;

третья группа — 200 тыс. гривен.

Также в случае гибели или смерти вышеуказанных категорий работников родным выплачивается помощь в 1 млн грн.

Правила подачи заявления на помощь

Гражданам, которые имеют право на помощь за вред жизни и здоровью, необходимо его реализовать в течение трех лет с даты приобретения.

Для этого нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда:

лично или через законного представителя;

дистанционно через веб-портал е-услуг ПФУ, добавив отсканированные документы и подписав заявление квалифицированной электронной подписью.

Нужно подать следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

акт расследования (спецрасследования);

документы о родственных связях для членов семьи погибшего;

справку об обучении (для детей до 23 лет);

справку к акту медицинского осмотра (для лиц с инвалидностью);

решение суда о недееспособности/назначении опекуна;

свидетельство о смерти (в случае гибели);

справку судебно-медицинской экспертизы, где указана причина смерти;

заверенную копию решения суда, вступившего в законную силу, или нотариально удостоверенного соглашения, где подтверждается факт содержания погибшим.

Ранее мы рассказывали, что благотворительный фонд "Каритас Полтава" открыл регистрацию на предоставление денежной помощи для граждан из сельской местности на ведение домохозяйства. В рамках программы можно получить до 125 тыс. грн.

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