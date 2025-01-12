Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Помощь безработным в 2025 году — как изменились выплаты arrow

Помощь безработным в 2025 году — как изменились выплаты

12 января 2025 15:11
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Выплаты по безработице 2025 —что изменилось
Люди на собеседовании в одном из центров занятости. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине с января 2025 года граждане, находящиеся в поисках работы, будут получать большие выплаты от государства. Также выросло денежное вознаграждение работодателям, которые обустраивают рабочие места для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

Читайте также:

Пособие по безработице в 2025 году — сколько будут платить украинцам

С 1 января максимальный размер пособия будет на уровне 8 тыс. грн. Сумма выросла, поскольку изменился показатель минимальной зарплаты.

Отмечается, что выплаты по безработице рассчитываются на основе:

  • страхового стажа;
  • основания, по которому гражданина уволили с работы;
  • размера зарплаты, которую работник получал на предыдущем месте работы.

С октября 2024 года минимальная сумма выплат по безработице для граждан со стажем составляет 3,6 тыс. грн. Молодые люди в возрасте до 35 лет, которые остались без работы на основании отдельных статей трудового законодательства, получали от государства 1,5 тыс. грн пособия.

Компенсация работодателям — за что будут платить предпринимателям 

Бизнес, который будет трудоустраивать людей с инвалидностью, продолжит получать за это денежную компенсацию от государства. Суммы таковы:

  • за трудоустройство людей с инвалидностью I группы — почти 120 тыс. грн (15 минимальных заработных плат);
  • за создание рабочих мест для граждан с ІІ группой — около 80 тыс. грн (10 минимальных зарплат).

Сколько в Украине безработных людей

По информации Министерства экономики Украины, по состоянию на конец 2024 года без работы находились почти 8 млн граждан. По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, эти люди являются экономически неактивными, то есть они не занимаются поисками работы. Однако правительство планирует  "активировать эти группы населения".

Ранее мы рассказывали, как украинцам на пенсии зарабатывать более 20 тыс. грн. Граждане могут устроиться, например, курьерами.

Тем временем в 2025 году на рынке труда в Украине не будет хватать полмиллиона работников. По словам президента Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, наибольший дефицит будет существовать среди квалифицированных рабочих.

выплаты безработица деньги компенсация минимальная зарплата работодатели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:05 Плен и равнодушие убивают — акция поддержки в центре Одессы

16:01 Силы обороны проинформировали о ситуации в Часовом Яру

15:46 Военный 25-й ОПДБр "Вітер" объяснил, как изменилась война

15:32 Мужчин какого возраста больше всего на фронте — исследование

15:22 Лебеди заполонили понтонную переправу под Одессой — фоторепортаж

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:11 Помощь безработным в 2025 году — как изменились выплаты

15:11 Предупреждение об опасности — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:02 Садовый похвастался фото с ветеранами

14:56 Во Львове состоялся фестиваль фольклора — фоторепортаж

14:50 Одесчина среди лидеров по площади проданных земель в прошлом году

16:05 Плен и равнодушие убивают — акция поддержки в центре Одессы

16:01 Силы обороны проинформировали о ситуации в Часовом Яру

15:46 Военный 25-й ОПДБр "Вітер" объяснил, как изменилась война

15:32 Мужчин какого возраста больше всего на фронте — исследование

15:22 Лебеди заполонили понтонную переправу под Одессой — фоторепортаж

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:11 Помощь безработным в 2025 году — как изменились выплаты

15:11 Предупреждение об опасности — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:02 Садовый похвастался фото с ветеранами

14:56 Во Львове состоялся фестиваль фольклора — фоторепортаж

14:50 Одесчина среди лидеров по площади проданных земель в прошлом году

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году