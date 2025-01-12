Выплаты по безработице 2025 —что изменилось

Люди на собеседовании в одном из центров занятости. Фото: УНИАН

В Украине с января 2025 года граждане, находящиеся в поисках работы, будут получать большие выплаты от государства. Также выросло денежное вознаграждение работодателям, которые обустраивают рабочие места для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

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С 1 января максимальный размер пособия будет на уровне 8 тыс. грн. Сумма выросла, поскольку изменился показатель минимальной зарплаты.

Отмечается, что выплаты по безработице рассчитываются на основе:

страхового стажа;

основания, по которому гражданина уволили с работы;

размера зарплаты, которую работник получал на предыдущем месте работы.

С октября 2024 года минимальная сумма выплат по безработице для граждан со стажем составляет 3,6 тыс. грн. Молодые люди в возрасте до 35 лет, которые остались без работы на основании отдельных статей трудового законодательства, получали от государства 1,5 тыс. грн пособия.

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Бизнес, который будет трудоустраивать людей с инвалидностью, продолжит получать за это денежную компенсацию от государства. Суммы таковы:

за трудоустройство людей с инвалидностью I группы — почти 120 тыс. грн (15 минимальных заработных плат);

за создание рабочих мест для граждан с ІІ группой — около 80 тыс. грн (10 минимальных зарплат).

Сколько в Украине безработных людей

По информации Министерства экономики Украины, по состоянию на конец 2024 года без работы находились почти 8 млн граждан. По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, эти люди являются экономически неактивными, то есть они не занимаются поисками работы. Однако правительство планирует "активировать эти группы населения".

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Тем временем в 2025 году на рынке труда в Украине не будет хватать полмиллиона работников. По словам президента Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, наибольший дефицит будет существовать среди квалифицированных рабочих.