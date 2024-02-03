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Помощь многодетным семьям — кто может дополнительно получить 7,5 тыс. гривен

3 февраля 2024 10:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Дополнительная финансовая помощь многодетным семьям — кому заплатят 7,5 тис гривен
Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Многодетные семьи Киева получат единовременную финансовую помощь в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам". Деньги начислят в течение 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

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Кто и сколько может получить

Единовременную выплату предоставят многодетным семьям, воспитывающим три или более ребенка. Чтобы получить выплату, семьи должны быть зарегистрированы в органах социальной защиты населения столицы. Речь также и о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ). По словам заместителя главы КГГА Марины Хонды, на выплаты город потратит 80 миллионов гривен.

В распоряжении №88 мэра Киева Виталия Кличко сказано, что, согласно постановлению Кабмина Украины от 13 марта 2019 №250 "Некоторые вопросы предоставления социальной поддержки многодетным семьям", многодетные семьи в Киеве получат по 7,5 тысячи гривен на каждого ребенка.

"Всего такую материальную помощь в 2024 году по городской целевой программе получат 7,5 тысячи многодетных семей" , — отметила Марина Хонда.

Чтобы получить деньги, не нужно регистрироваться и подавать дополнительные заявления или документы. Деньги выплатят на счет держателям многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Картка киянина".

Что еще нужно знать

Напомним, что правительство Украины расширило возможности для назначения денежной помощи малоимущим. В частности, на нее смогут претендовать некоторые беженцы, которые вернутся из-за границы.

Мы также писали, что некоторые украинские граждане могут получить денежную помощь от благотворительной организации Cash for Refugees. Если соответствовать требованиям, то можно рассчитывать как минимум на 4,41 тыс. гривен.

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