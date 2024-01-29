Грошова допомога біженцям — в Україні обіцяють нову допомогу

Пачка грошей. Фото: РБК-Україна

Уряд розширив можливості для призначення грошової допомоги малозабезпеченим. Зокрема, на неї зможуть претендувати деякі біженці, які повернуться з-за кордону.

Про таке рішення Кабінету міністрів повідомляє його пресслужба.

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Хто і скільки отримає допомоги

Як зазначають у пресслужбі, уряд ухвалив постанову, яка розширює можливості призначення матеріальної допомогти малозабезпеченим родинам, які опинились у ризику бідності, та змогли активніше нею скористатися.

"ВПО та українські мігранти, які повертаються з-за кордону, зможуть отримувати допомогу", — повідомляють в уряді.

Раніше допомогу малозабезпеченим сім'ям не призначали, якщо в родині були працездатні особи, які не працюють, або за них не сплачувався єдиний соціальний внесок (сплачує роботодавець) упродовж попередніх трьох місяців перед зверненням за цією допомогою. Це унеможливлювало отримання допомоги сім'ям внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які перемістились і через це втратили роботу, а також сім'ям вимушених мігрантів, які вирішили повернутися з-за кордону.

Відповідно до змін, допомогу на шість місяців призначатимуть:

для сімей, що повернулись на батьківщину після тривалого (більш ніж 90 днів поспіль) перебування за межами країни, навіть якщо в таких сім'ях є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували єдиний соціальний внесок;

для родин внутрішніх переселенців, які через переміщення, не працювали чи не сплачували ЄСВ.

Які суми платять малозабезпеченим

Допомогу малозабезпеченим призначають тим родинам, у яких загальний розмір доходів не більший за рівень забезпечення прожиткового мінімуму для родини. Зараз суми такі:

для працездатних осіб — 55% прожиткового мінімуму — 1,66 тис. грн;

для дітей — 140% віком до шести років — 3,58 тис. грн, від 6-18 років — 4,47 тис. грн;

для осіб, які втратили працездатність — 100% (2,36 тис. грн).

"Таким чином допомога розраховується як різниця рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом", — додали в уряді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році українські біженці у Німеччині будуть отримувати збільшені щомісячні виплати.

Також повідомлялося, що в Україні виплату допомоги всім внутрішньо переміщеним особам (ВПО) автоматично продовжать до 1 березня 2024 року (без додаткового звернення). Після цієї дати виплати надаватимуть лише для вразливих категорій громадян.