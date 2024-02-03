Додаткова фінансова допомога багатодітним сім'ям — кому заплатять 7,5 тис. гривень

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Багатодітні сім'ї Києва отримають одноразову фінансову допомогу в рамках міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам". Гроші нарахують упродовж 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

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Хто та скільки може отримати

Одноразову виплату нададуть багатодітним сім'ям, які виховують три або більше дитини. Щоб отримати виплату, сім'ї мають бути зареєстровані в органах соціального захисту населення столиці. Йдеться також і про внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, на виплати місто витратить 80 мільйонів гривень.

У розпорядженні №88 мера Києва Віталія Кличка сказано, що, згідно з постановою Кабміну України від 13 березня 2019 року №250 "Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям", багатодітні сім'ї у Києві отримають по 7,5 тисячі гривень на кожну дитину.

"Загалом таку матеріальну допомогу в 2024 році за міською цільовою програмою отримають 7,5 тисячі багатодітних родин", — зауважила Марина Хонда.

Для того, щоб отримати гроші, не потрібно реєструватися та подавати додаткові заяви чи документи. Гроші виплатять на рахунок утримувачам багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина".

Що ще треба знати

Нагадаємо, що уряд України розширив можливості для призначення грошової допомоги малозабезпеченим. Зокрема, на неї зможуть претендувати деякі біженці, які повернуться з-за кордону.

Ми також писали про те, що деякі українські громадяни можуть отримати грошову допомогу від благодійної організації Cash for Refugees. Якщо відповідати вимогам, то можна розраховувати щонайменше на 4,41 тис. гривень.