Дополнительные деньги к пенсии: как законно увеличить ежемесячные выплаты

Пенсионерка, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Многие украинские пенсионеры могут получать более высокую пенсию, но даже не подозревают об этом. Дело в том, что Пенсионный фонд не пересматривает некоторые показатели автоматически. Если вы сами не подадите заявление, выплаты могут оставаться меньше, хотя их можно законно увеличить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пенсионного юриста Михаила Вулаха.

Кому стоит проверить свою пенсию

Наибольшие шансы на повышение имеют пенсионеры, которые после выхода на пенсию продолжали работать. Особенно это касается тех, кто в период с 2020 по 2026 год:

работал неполный рабочий день;

имел длительные больничные;

был физическим лицом-предпринимателем и уплачивал минимальный единый социальный взнос;

получали небольшую официальную зарплату.

Эти периоды могли существенно снизить коэффициент заработка, от которого зависит размер пенсии.

Как происходит перерасчет

При расчете пенсии учитывается средний заработок человека. Если среди хороших зарплат были месяцы с очень низкими доходами, они снижают общий показатель. Но закон позволяет исключить из расчета отдельные "невыгодные" месяцы. После этого средний коэффициент заработка становится выше, а вместе с ним может вырасти и пенсия.

Еще одна возможность увеличить выплаты

Дополнительный шанс есть у пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых много лет назад, но после этого еще работали. По закону из расчета пенсии можно исключить до 10% страхового стажа, если эти месяцы негативно влияют на коэффициент заработка.

Например, если на момент назначения пенсии у человека было 30 лет стажа, то можно было исключить около 30 месяцев. Но если после выхода на пенсию он еще несколько лет работал, общий стаж увеличился. То есть можно исключить еще больше невыгодных месяцев.

Для этого также необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о повторной оптимизации.

Какие документы понадобятся

Перед обращением специалисты советуют получить два документа:

расширенное распоряжение о назначении или последний перерасчет пенсии, где виден расчет по каждому месяцу;

справку ОК-5, если после выхода на пенсию человек официально работал.

Также стоит найти в своём пенсионном деле раздел с алгоритмом расчета заработка. Именно там указано, сколько месяцев уже исключили в ходе оптимизации.

Могут ли после подачи заявления уменьшить пенсию

Этот вопрос волнует многих пенсионеров. По словам специалиста, если после нового расчета окажется, что пенсия должна была бы стать меньше, Пенсионный фонд оставит прежний, более выгодный для человека размер выплаты. То есть из-за такого заявления пенсию не должны уменьшать.

Нужно ли увольняться с работы

Подать заявление на оптимизацию могут как неработающие, так и работающие пенсионеры. После проведения перерасчета человек может и дальше работать и получать уже увеличенную пенсию.

Есть ли смысл обращаться тем, кто давно на пенсии

Даже если человек получает пенсию уже 15–20 лет, это не означает, что обращаться уже поздно. Закон не ограничивает количество обращений с заявлением о перерасчете. Если появились новые документы о заработной плате или есть основания для оптимизации, пенсионер может просить о новом расчете.

Почему автоматического перерасчета нет

По словам эксперта, государство не проводит такие перерасчеты автоматически. Если пенсионер хочет воспользоваться возможностью увеличить выплаты, нужно самостоятельно подать соответствующее заявление.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе масштабной индексации пенсий не предусмотрено. В то же время некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты благодаря возрастным надбавкам в размере от 300 до 570 грн, а также разовую денежную помощь ко Дню Независимости. Кроме того, ветеранам войны и другим льготным категориям выплатят от 450 грн до 3 100 грн в зависимости от статуса.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут увеличить пенсию, если после достижения пенсионного возраста не будут оформлять выплаты и продолжат официально работать. За каждый месяц отсрочки пенсия увеличивается на 0,5%, а если отложить выход на пенсию более чем на пять лет — на 0,75% в месяц. В то же время в Пенсионном фонде советуют заранее оценить, будет ли такое решение финансово выгодным именно в вашем случае.