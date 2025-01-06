Пенсии в Украине — кто получит 700 грн доплаты за сверхстаж в 2025 году

Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

Украинским гражданам, имеющим солидный сверхурочный страховой стаж, предусмотрены доплаты к пенсиям. Известно, по каким правилам будут рассчитывать соответствующие надбавки в 2025 году.

Это предусмотрено статьей 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Требования к страховому стажу в 2025 году

Требования относительно количества лет страхового стажа для права на пенсию по возрасту ежегодно растут. В частности, с 1 января 2025 года граждане должны иметь на один год больше страхового стажа:

выход на пенсию в 60 лет — при наличии 32 лет страхового стажа;

выход в 63 года — при наличии 22 лет страхового стажа;

выход на заслуженный отдых в 65 лет — при наличии 15 лет страхового стажа.

В связи с этим украинцы часто сталкиваются с недостаточным объемом страхового стажа для своевременного выхода на пенсию. На такие случаи предусмотрено право покупки недостающего необходимого количества стажа.

Также есть случаи, когда у пенсионеров есть больше, чем достаточно страхового стажа. Им государство начисляет доплаты к пенсиям.

Правила расчета доплат за сверхстаж

Согласно формуле расчета, каждый дополнительный год страхового стажа дает 1% к пенсии от ее базового размера. Однако доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума. Она зависит от того, когда человек вышел на заслуженный отдых:

до октября 2011 года, то, как правило, мужской сверхурочный стаж считают после 25 лет стажа, а женский — после 20 лет;

после октября 2011 года для мужчин сверхстаж считают после 35 лет стажа, для женщин — после 30 лет.

В 2025 году размер прожиточного минимума в Украине останется на том же уровне, что и в прошлом, 2,36 тыс. гривен. В связи с этим пенсионеры, у которых есть 30 лет сверхнормативного стажа и пенсионная выплата, превышающая минимальную, получат до 708 гривен надбавки. Таким образом, начислят по 23,61 грн за каждый год сверхстажа.

2 361 грн х 30% = 708 гривен.

Для работающих пенсионеров при расчете берут размер прожиточного минимума, установленный на время выхода на заслуженный отдых. Его начнут учитывать только после увольнения. Тогда и произойдут начисления доплат.

Проверить доплаты к сумме пенсионной выплаты можно в органах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Ранее сообщалось о дополнительной денежной помощи для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Однако право на такие выплаты в 2025 году существенно урежут.

Также мы рассказывали, что некоторым гражданам могут не зачислить страховой стаж. Речь идет о тех украинцах, которые работали определенный период времени за границей.