Доплаты к пенсиям — кто из украинцев получит больше за сверхстаж

Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина

В Украине гражданам доплачивают за сверхурочный страховой стаж к пенсионной выплате. Известно, как рассчитывают соответствующую сумму в 2024 году.

Об этом сообщает профильное издание "На пенсии".

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Выплаты за сверхурочный стаж

Часто украинцы сталкиваются с недостаточностью количества страхового стажа для своевременного выхода на заслуженный отдых. В таких случаях государство предусмотрело право докупить необходимый объем стажа.

В то же время, существуют случаи, когда пенсионеры имеют страхового стажа больше, чем достаточно. За сверхурочный стаж предусмотрены доплаты к пенсионным выплатам. По нормам размер пенсии зависит от стажа и размера заработной платы. Из-за чего, даже при наличии значительного размера стажа, выплаты не будут большими.

Так, если у гражданина есть 55 лет страхового стажа, то основной размер пенсии по возрасту будет составлять 55% от зарплаты. Размер конечной суммы пенсии формируется с учетом всех надбавок.

Формула расчета для сверхстажа

Среди таких надбавок и доплата за сверхурочный стаж. Формула расчета такова: каждый год стажа прибавляет к пенсии 1% от ее основного размера, однако не более чем на 1% от уровня прожиточного минимума. Сумма зависит от того, когда гражданин вышел на пенсию:

если до октября 2011 года, то сверхстаж для мужчин считают после 25 лет стажа, а для женщин — после 20-ти;

после октября 2011-го мужской сверхстаж считают после 35 лет стажа, женский — после 30-ти.

В 2024 году прожиточный минимум в Украине равняется 2,36 тыс. гривен. Следовательно, пенсионеры, имеющие 30 лет сверхстажа и пенсию, превышающую минимальную, получат до 708 гривен доплаты. То есть по 23,61 грн за каждый год сверхурочного стажа.

2361 грн х 30% = 708 гривен.

В то же время, для работающих пенсионеров при расчете сумм выплат используют прожиточный минимум, установленный на время выхода на пенсию. Новый прожиточный минимум начнут учитывать только после увольнения. Тогда же последуют и соответствующие доплаты.

Граждане могут проверить, какие надбавки прибавили к общему размеру пенсионной выплаты, в местном отделении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В случае, если у гражданина нет стажа согласно современным правилам, пенсию могут не назначить после достижения 65-летнего возраста. Таким людям назначают государственную социальную помощь. Также они могут дополнительно докупить стаж.

Что еще стоит знать

Напомним, Украине размер будущей пенсии граждан зависит от уровня заработной платы и страхового стажа. Известно, на какую сумму можно рассчитывать при условии получения зарплаты, вдвое выше средней.

Также мы писали, что оставшимся украинским пенсионерам на временно оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года продолжают выплачивать пенсию на текущий счет. Однако для тех, кто получал пенсию по Укрпочте, существуют другие процедуры и требования.