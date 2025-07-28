Доплаты в ВСУ до более 200 тыс. грн — кому гарантируют в августе

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Украинские военнослужащие, которые защищают страну от агрессии России, смогут претендовать на ряд дополнительных выплат в августе 2025 года. Размер некоторых выплат превышает 200 тыс. грн.

Это предусмотрено приказом №556 оборонного ведомства.

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Вознаграждения в ВСУ от 30 тыс. грн

В соответствии с приказом "Об утверждении изменений в Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам", предусматривается предоставление доплат к должностным окладам военных в размере от 30 тыс. грн и до 100 тыс. грн.

Право на дополнительные выплаты в Вооруженных силах зависят от ряда обстоятельств. Назначение соответствующих доплат предусматривает учет:

вида деятельности военнослужащих;

региона несения военной службы;

степени вовлеченности к отпору агрессии РФ.

В частности, денежное вознаграждение в 100 тыс. грн выплачивается за непосредственную борьбу с противником на фронте. Предоставляют бойцам за обеспечение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию агрессии РФ, в районах проведения, в частности на захваченных территориях.

Дополнительную доплату в 50 тыс. грн назначают военным за выполнение боевых задач в составе органов военных управлений, штабов группировок войск/штабов тактических групп в пункте управления оперативно-стратегической группировки войск на определенных территориях. Речь идет о несении военной службы в районах боевых действий в случае, если пункт выполняет оперативное управление частями войск.

Вознаграждение в 30 тыс. грн предоставляется военным за выполнение боевых/спецзаданий. Его назначают:

бойцам за службу в составе группировок войск Сил обороны, резерва Главкома ВСУ, пунктов управления Генштаба, осуществляющих управление группировками войск (сил);

военным, которые привлечены к "закрытию неба" и наземной обороне критической инфраструктуры;

военным, привлеченным к разнообразному обеспечению группировок войск.

Доплату в 70 тыс. грн предоставляют военнослужащим, которые участвуют в боевых действиях на передовой или выполняют задачи в тылу противника.

Вознаграждения в украинской армии до около 200 тыс. грн

Законодательство также предусматривает доплаты за уничтожение или захват техники противника в более 200 тыс. грн. Наибольшие выплаты назначают за ликвидацию судов и самолетов. В частности:

более 240 тыс. грн — корабль первого ранга;

почти 183 тыс. грн — корабль второго ранга;

около 122 тыс. грн — корабль третьего ранга;

более 97 тыс. грн — корабль четвертого ранга;

почти 122 тыс. грн — боевой самолет (истребительная и штурмовая авиация).

Также бойцы могут рассчитывать на другие доплаты:

121,8 тыс. грн — зенитный ракетный комплекс;

60,9 тыс. грн — реактивная система залпового огня;

54,81 тыс. грн — тактический ракетный комплекс, военный самолет;

48,72 тыс. грн — танк, наземная артиллерия (самоходная), боевой вертолет;

42,63 тыс. грн — наземная артиллерию (другая), военный вертолет, противотанковый ракетный комплекс, боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина;

36,54 тыс. грн — другой летательный аппарат (объект), оснащенный средствами поражения/наблюдения (в частности, беспилотного);

30,45 тыс. грн — переносной зенитный ракетный комплекс, судно военного обеспечения (вспомогательное) водоизмещением более чем 5 тыс. тонн;

24,36 тыс. грн — судно военного обеспечения (вспомогательное) водоизмещением не более 5 тыс. тонн.

Ранее мы писали, когда срочники имеют право на выплату размером 100 тыс. грн. По словам экспертов, такие суммы можно получить за привлечение к выполнению боевых задач на передовой.

Также мы рассказывали, что суд поддержал военнослужащего, который терял друзей, был в разлуке с родными, получил психологическую травму и ранения во время войны. Судьи обязали выплатить ему 1 млн грн.