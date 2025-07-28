Доплати в ЗСУ до понад 200 тис. грн — кому гарантують у серпні

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Українські військовослужбовці, які захищають країну від агресії Росії, зможуть претендувати на низку додаткових виплат у серпні 2025 року. Розмір деяких виплат перевищує 200 тис. грн.

Це передбачено наказом №556 оборонного відомства.

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Винагороди в ЗСУ від 30 тис. грн

Відповідно до наказу "Про затвердження змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам", передбачається надання доплат до посадових окладів військових у розмірі від 30 тис. грн та до 100 тис. грн.

Право на додаткові виплати у Збройних силах залежать від низки обставин. Призначення відповідних доплат передбачає врахування:

виду діяльності військовослужбовців;

регіону несення військової служби;

ступеня залученості до відсічі агресії РФ.

Зокрема, грошова винагорода у 100 тис. грн виплачується за безпосередню боротьбу з противником на фронті. Надають бійцям за забезпечення заходів з національної безпеки та оборони, відсічі та стримування агресії РФ, в районах проведення, зокрема на захоплених територіях.

Додаткову доплату у 50 тис. грн призначають військовим за виконання бойових завдань у складі органів військових управлінь, штабів угруповань військ/штабів тактичних груп в пункті управління оперативно-стратегічного угруповання військ на визначених територіях. Йдеться про несення військової служби у районах бойових дій у разі, якщо пункт виконує оперативне управління частинами військ.

Винагорода у 30 тис. грн надається військовим за виконання бойових/спецзавдань. Її призначають:

бійцям за службу у складі угруповань військ Сил оборони, резерву Головкома ЗСУ, пунктів управління Генштабу, що здійснюють управління угрупованнями військ (сил);

військовим, які залучені до "закриття неба" та наземної оборони критичної інфраструктури;

військовим, що залучені до різноманітного забезпечення угруповань військ.

Доплату у 70 тис. грн надають військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на передовій або ж виконують завдання у тилу противника.

Винагороди в українській армії до близько 200 тис. грн

Законодавство також передбачає доплати за знищення чи захоплення техніки противника у понад 200 тис. грн. Найбільші виплати призначають за ліквідацію суден та літаків. Зокрема:

понад 240 тис. грн — корабель першого рангу;

майже 183 тис. грн — корабель другого рангу;

близько 122 тис. грн — корабель третього рангу;

понад 97 тис. грн — корабель четвертого рангу;

майже 122 тис. грн — бойовий літак (винищувальна та штурмова авіація).

Також бійці можуть розраховувати на інші доплати:

121,8 тис. грн — зенітний ракетний комплекс;

60,9 тис. грн — реактивна система залпового вогню;

54,81 тис. грн — тактичний ракетний комплекс, військовий літак;

48,72 тис. грн — танк, наземна артилерія (самохідна), бойовий гелікоптер;

42,63 тис. грн — наземна артилерія (інша), військовий гелікоптер, протитанковий ракетний комплекс, бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина;

36,54 тис. грн — інший літальний апарат (об’єкт), оснащений засобами ураження/спостереження (зокрема, безпілотного);

30,45 тис. грн — переносний зенітний ракетний комплекс, судно військового забезпечення (допоміжне) водотоннажністю більш ніж 5 тис. тонн;

24,36 тис. грн — судно військового забезпечення (допоміжне) водотоннажністю не більш ніж 5 тис. тонн.

Раніше ми писали, коли строковики мають право на виплату розміром 100 тис. грн. За словами експертів, такі суми можна отримати за залучення до виконання бойових завдань на передовій.

Також ми розповідали, що суд підтримав військовослужбовця, який втрачав друзів, був у розлуці з рідними, зазнав психологічної травми та поранення під час війни. Судді зобов'язали виплатити йому 1 млн грн.