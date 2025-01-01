Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Доплаты пенсионерам в 2025 году — какие изменения внес Кабмин arrow

Доплаты пенсионерам в 2025 году — какие изменения внес Кабмин

1 января 2025 16:12
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Доплаты пенсионерам-чернобыльцам в 2025 году — что изменится
Пенсионер на Укрпочте. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинское правительство 27 декабря 2024 года приняло постановление и согласовало некоторым украинцам выплаты в размере 2 361 гривны в течение 2025 года. Но получить эти деньги граждане смогут при определенных условиях.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1524.

Читайте также:

Кто из украинцев будет получать доплаты

Согласно постановлению, речь идет о неработающих пенсионерах, которые продолжают жить в Чернобыльской зоне. Украинцу, желающему получать дополнительные 2 361 к пенсии, придется доказывать, что он действительно проживал в зоне отчуждения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Если сведение о гражданине не будет в Едином государственном демографическом реестре, Реестре территориальной общины и других государственных реестрах, факт проживания будут устанавливать в Пенсионном фонде Украины. Госструктура будет проверять такие обстоятельства, как:

  • гражданину предоставлен статус пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы;
  • в Едином государственном демографическом реестре, ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы отсутствуют сведения об изменении места жительства таким гражданином в период с 1 января 1993 года.

В документе указано, что постановление вступает в законную силу с 1 января 2025 года.

Какую пенсию получают чернобыльцы

Украинцам, которых государство признало пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС, выплачивают пенсионные выплаты в размере компенсации:

  • из зарплаты, полученной гражданином в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;
  • или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Отметим, что на 1 апреля 2024 года в Украине насчитывается 639 тысяч пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. По данным ПФУ, наибольшее количество пенсионеров-чернобыльцев зарегистрировано в Киевской области - 206 тыс. В Житомирской области – 89 тыс., а в Ровенской – 94 тысячи.

Ранее мы рассказывали, что силовики и госслужащие в скором времени будут по-новому получать пенсии. Государство планирует изменить систему начислений в связи с многочисленными случаями незаконного оформления повышенных выплат.

Также мы писали, что одиноким пенсионерам, если они нуждаются в постороннем уходе, в Украине доступна ежемесячная денежная доплата. Ее размер составляет около тысячи гривен.

выплаты пенсионеры деньги пенсия чернобыльци

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:12 Доплаты пенсионерам в 2025 году — какие изменения внес Кабмин

16:05 Тепло, но опасно — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:57 В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу — есть погибшие

15:52 Стали известны детали объединения Карпат и Руха

15:49 Нарушение комендантского часа на Новый год — скольких задержали

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

15:39 Цены на жилье в Одессе — прогноз на 2025 год

15:25 Мобилизация ранее судимого — что должно быть в ВУД

15:23 В Германии из-за новогодних салютов погибли люди — что известно

15:14 Во Львове отметили день рождения Бандеры — фоторепортаж

15:10 Диденко назвала, где завтра неожиданно потеплеет до +14 °C

16:12 Доплаты пенсионерам в 2025 году — какие изменения внес Кабмин

16:05 Тепло, но опасно — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:57 В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу — есть погибшие

15:52 Стали известны детали объединения Карпат и Руха

15:49 Нарушение комендантского часа на Новый год — скольких задержали

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

15:39 Цены на жилье в Одессе — прогноз на 2025 год

15:25 Мобилизация ранее судимого — что должно быть в ВУД

15:23 В Германии из-за новогодних салютов погибли люди — что известно

15:14 Во Львове отметили день рождения Бандеры — фоторепортаж

15:10 Диденко назвала, где завтра неожиданно потеплеет до +14 °C

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке