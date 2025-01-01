Доплаты пенсионерам-чернобыльцам в 2025 году — что изменится

Пенсионер на Укрпочте. Фото: УНИАН

Украинское правительство 27 декабря 2024 года приняло постановление и согласовало некоторым украинцам выплаты в размере 2 361 гривны в течение 2025 года. Но получить эти деньги граждане смогут при определенных условиях.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1524.

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Согласно постановлению, речь идет о неработающих пенсионерах, которые продолжают жить в Чернобыльской зоне. Украинцу, желающему получать дополнительные 2 361 к пенсии, придется доказывать, что он действительно проживал в зоне отчуждения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Если сведение о гражданине не будет в Едином государственном демографическом реестре, Реестре территориальной общины и других государственных реестрах, факт проживания будут устанавливать в Пенсионном фонде Украины. Госструктура будет проверять такие обстоятельства, как:

гражданину предоставлен статус пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы;

в Едином государственном демографическом реестре, ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы отсутствуют сведения об изменении места жительства таким гражданином в период с 1 января 1993 года.

В документе указано, что постановление вступает в законную силу с 1 января 2025 года.

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Украинцам, которых государство признало пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС, выплачивают пенсионные выплаты в размере компенсации:

из зарплаты, полученной гражданином в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;

или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Отметим, что на 1 апреля 2024 года в Украине насчитывается 639 тысяч пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. По данным ПФУ, наибольшее количество пенсионеров-чернобыльцев зарегистрировано в Киевской области - 206 тыс. В Житомирской области – 89 тыс., а в Ровенской – 94 тысячи.

Ранее мы рассказывали, что силовики и госслужащие в скором времени будут по-новому получать пенсии. Государство планирует изменить систему начислений в связи с многочисленными случаями незаконного оформления повышенных выплат.

Также мы писали, что одиноким пенсионерам, если они нуждаются в постороннем уходе, в Украине доступна ежемесячная денежная доплата. Ее размер составляет около тысячи гривен.