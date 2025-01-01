Доплати пенсіонерам-чорнобильцям у 2025 році — що зміниться

Доплати пенсіонерам у 2025 році — які зміни підготував Кабмін
Український уряд 27 грудня 2024 прийняв постанову та погодив деяким українцям виплати у розмірі 2 361 гривні впродовж 2025 року. Але отримати ці гроші громадяни зможуть за певних умов.
Про це йдеться у постанові Кабміну №1524.
Хто з українців отримуватиме доплати
Згідно з постановою, йдеться про непрацюючих пенсіонерів, які продовжують жити у Чорнобильській зоні. Українцю, який хоче отримувати додаткові 2 361 до пенсії, доведеться доводити, що він дійсно проживав у зоні відчуження станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993.
Якщо про громадянина не буде відомостей у Єдиному державному демографічному реєстрі, Реєстрі територіальної громади та в інших державних реєстрах, факт проживання встановлюватимуть у Пенсійному фонді України. Держструктура перевірятиме такі обставини, як:
- особі надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- у Єдиному державному демографічному реєстрі, відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби відсутні відомості про зміну місця проживання такою особою у період після 1 січня 1993 року.
У документі вказано, що постанова набуває законної сили з 1 січня 2025 року.
Яку пенсію отримують чорнобильці
Українцям, яких держава визнала постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, виплачують пенсійні виплати у розмірі відшкодування фактичних збитків:
- із зарплати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;
- або із п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Зауважимо, що станом на 1 квітня 2024 року в Україні нараховується 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. За даними ПФУ, найбільша кількість пенсіонерів-чорнобильців зареєстрована у Київській області — 206 тис. У Житомирській області — 89 тис., а у Рівненській — 94 тисячі.
Раніше ми розповідали, що силовики та держслужбовці незабаром по-новому отримуватимуть пенсії. Держава планує змінити систему нарахувань у зв’язку з численними випадками незаконного оформлення собі підвищених виплат.
Також ми писали, що самотнім пенсіонерам, якщо вони потребують стороннього догляду, в Україні доступна щомісячна грошова доплата. Її розмір становить майже тисячу гривень.
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