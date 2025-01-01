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Доплати пенсіонерам у 2025 році — які зміни підготував Кабмін

1 січня 2025 16:12
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Доплати пенсіонерам-чорнобильцям у 2025 році — що зміниться
Пенсіонер на Укрпошті. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Український уряд 27 грудня 2024 прийняв постанову та погодив деяким українцям виплати у розмірі 2 361 гривні впродовж 2025 року. Але отримати ці гроші громадяни зможуть за певних умов. 

Про це йдеться у постанові Кабміну №1524

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Згідно з постановою, йдеться про непрацюючих пенсіонерів, які продовжують жити у Чорнобильській зоні. Українцю, який хоче отримувати додаткові 2 361 до пенсії, доведеться доводити, що він дійсно проживав у зоні відчуження станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993.

Якщо про громадянина не буде відомостей у Єдиному державному демографічному реєстрі, Реєстрі територіальної громади та в інших державних реєстрах, факт проживання встановлюватимуть у Пенсійному фонді України. Держструктура перевірятиме такі обставини, як:

  • особі надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • у Єдиному державному демографічному реєстрі, відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби відсутні відомості про зміну місця проживання такою особою у період після 1 січня 1993 року.

У документі вказано, що постанова набуває законної сили з 1 січня 2025 року. 

Яку пенсію отримують чорнобильці 

Українцям, яких держава визнала постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, виплачують пенсійні виплати у розмірі відшкодування фактичних збитків:

  • із зарплати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках; 
  • або із п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Зауважимо, що станом на 1 квітня 2024 року в Україні нараховується 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. За даними ПФУ, найбільша кількість пенсіонерів-чорнобильців зареєстрована у Київській області — 206 тис. У Житомирській області — 89 тис., а у Рівненській — 94 тисячі.

Раніше ми розповідали, що силовики та держслужбовці незабаром по-новому отримуватимуть пенсії. Держава планує змінити систему нарахувань у зв’язку з численними випадками незаконного оформлення собі підвищених виплат. 

Також ми писали, що самотнім пенсіонерам, якщо вони потребують стороннього догляду, в Україні доступна щомісячна грошова доплата. Її розмір становить майже тисячу гривень. 

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