Доплаты учителям в 2025 году — выплатит ли тем, кто зарабатывает минимальную зарплату

Учительница проводит урок в метро. Фото: УНИАН

Украинским учителям с недавних пор начали доплачивать по 1 тыс. грн к зарплате. Между тем стало известно, будут ли платить дополнительную 1 тыс. грн учителям, которые получают минимальную зарплату.

Об этом рассказали в Министерстве образования и науки Украины.

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В ведомстве объяснили, что с началом года учителя получают доплату 1,3 тыс. грн (1 тыс. грн после налогообложения), а с 1 сентября 2025-го размер доплаты увеличится до 2,6 тыс. грн (2 тыс. грн после налогообложения).

"Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2024 № 1515 название доплаты "за особые условия работы" изменено на "за работу в неблагоприятных условиях труда". Так урегулирован неучет этой доплаты для исчисления размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера", — отметили в МОН.

Отмечается, что если зарплата учителей меньше минималки, тогда работодатель должен довести доплату до уровня минимальной зарплаты.

"Чтобы вычислить размер зарплаты работника для обеспечения ее минимального размера не учитывается доплата за работу в неблагоприятных условиях труда (ст. 3-1 Закона Украины "Об оплате труда"). Следовательно, эту доплату начисляют сверх минимальной зарплаты", — пояснили в ведомстве.

При этом если педагогическому работнику до появления "учительской тысячи" устанавливали доплату до минимальной зарплаты, то размер этой выплаты не изменится. "Учительскую тысячу" дополнительно начисляют сверх минимальной заработной платы.

Отметим, что эти дополнительные деньги учителям будут выплачивать ежемесячно до конца года, в котором власть отменит военное положение.

Напомним, что, кроме доплат, учителям также начисляют премии. Однако выплачивают их, как правило, в конце года.

Также мы рассказывали о зарплатах учителей, которые преподают историю. В среднем педагоги получают 14 тыс. грн.