Выплаты ООН с 1 июня — что будет с помощью пенсионерам и людям с инвалидностью

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 2023 года граждане Украины из наиболее уязвимых слоев населения получали доплаты от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). В 2025 году деньги людям будут начислять до конца мая.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, будет ли продолжена эта программа финансовой поддержки.

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Выплаты от ВПП ООН — что известно

Известно, что ВПП ООН, Минсоцполитики и ПФУ продлили программу с дополнительными выплатами для украинцев до конца мая 2025 года. Пока неизвестно, будут ли происходить эти выплаты в июне.

Программа охватывала Черниговскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую, Херсонскую, Луганскую, Николаевскую, Запорожскую и Сумскую области. Выплаты здесь предоставлялись:

пенсионерам;

людям без права на пенсию;

украинцам с инвалидностью;

детям с инвалидностью.

Украинцам перечисляли разницу между социальной выплатой, на которую они имели право, и 3 250 грн. Например, если размер социальной выплаты составлял 2 500 грн, то человеку ВПП ООН доплачивала 750 грн.

О чем еще стоит знать

Украинцы, которые имеют нагрудный знак "Почетный донор Украины"/"Почетный донор СССР.", могут получать доплату в 300 грн к своей пенсии. Для этого ПФУ нужно предоставить справку о награждении человека знаком отличия.

Напомним, пенсии некоторых украинцев будут храниться на счетах Пенсионного фонда. Речь идет о выплатах людям, которые остались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также мы рассказывали, что Кабмин упростил процедуру оформления пенсий гражданам, которые работали за рубежом. Благодаря новым нормам, людям будут засчитывать стаж, приобретенный в других странах.