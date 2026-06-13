Плюс 1038 гривен к пенсии: кто может оформить в июне 2026 года

Пенсионерка с сумками. Фото: Новини.LIVE

В Украине существуют надбавки к пенсиям, которые начнут начисляться только после обращения пенсионера. Чтобы увеличить пенсию, необходимо подать заявление и ряд документов. Таким образом можно оформить, например, надбавку за уход.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Finance.ua.

Подробнее о надбавке за уход

Эта доплата предоставляется, если:

пенсионеру исполнилось 80 лет;

он проживает один;

ему требуется посторонний уход из-за состояния здоровья.

Размер доплаты в 2026 году составляет 1038 гривен — 40% от прожиточного минимума.

Заявление на надбавку должен подать сам пенсионер в сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Доплату будут начислять вместе с ежемесячными выплатами. Также можно воспользоваться веб-порталом ПФУ или мобильным приложением Пенсионного фонда, чтобы подать заявление онлайн.

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Если пенсионер по состоянию здоровья не может сам прийти в ПФУ, тогда подать заявление и документы и оформить надбавку может его законный представитель, если у него есть доверенность.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионеры, выехавшие за границу, должны проходить идентификацию, чтобы сохранить свои выплаты в Украине. Проходить эту процедуру нужно ежегодно до 31 декабря. Это условие также касается граждан, остающихся на временно оккупированных территориях.

Ранее Новини.LIVE писали, что после выхода на пенсию некоторым украинцам предоставляют единовременную денежную госпомощь. Но получить выплаты могут не все пенсионеры. Известно, кому начисляют деньги.

Еще Новини.LIVE писали о правилах выхода на пенсию в 2026 году. Так, для украинцев изменили требования к стажу. Большинство граждан могут оформить выплаты с 60 лет. Для остальных предусмотрели возможность досрочного выхода на заслуженный отдых.