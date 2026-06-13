Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доплата к пенсии более чем в тысячу гривен: кому нужно обратиться в ПФУ

Доплата к пенсии более чем в тысячу гривен: кому нужно обратиться в ПФУ

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 20:01
Плюс 1038 гривен к пенсии: кто может оформить в июне 2026 года
Пенсионерка с сумками. Фото: Новини.LIVE

В Украине существуют надбавки к пенсиям, которые начнут начисляться только после обращения пенсионера. Чтобы увеличить пенсию, необходимо подать заявление и ряд документов. Таким образом можно оформить, например, надбавку за уход.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Finance.ua.

Подробнее о надбавке за уход

Эта доплата предоставляется, если:

  • пенсионеру исполнилось 80 лет;
  • он проживает один;
  • ему требуется посторонний уход из-за состояния здоровья.

Размер доплаты в 2026 году составляет 1038 гривен — 40% от прожиточного минимума.

Заявление на надбавку должен подать сам пенсионер в сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Доплату будут начислять вместе с ежемесячными выплатами. Также можно воспользоваться веб-порталом ПФУ или мобильным приложением Пенсионного фонда, чтобы подать заявление онлайн.

Читайте также:

Если пенсионер по состоянию здоровья не может сам прийти в ПФУ, тогда подать заявление и документы и оформить надбавку может его законный представитель, если у него есть доверенность.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионеры, выехавшие за границу, должны проходить идентификацию, чтобы сохранить свои выплаты в Украине. Проходить эту процедуру нужно ежегодно до 31 декабря. Это условие также касается граждан, остающихся на временно оккупированных территориях.

Ранее Новини.LIVE писали, что после выхода на пенсию некоторым украинцам предоставляют единовременную денежную госпомощь. Но получить выплаты могут не все пенсионеры. Известно, кому начисляют деньги.

Еще Новини.LIVE писали о правилах выхода на пенсию в 2026 году. Так, для украинцев изменили требования к стажу. Большинство граждан могут оформить выплаты с 60 лет. Для остальных предусмотрели возможность досрочного выхода на заслуженный отдых.

выплаты пенсии Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации