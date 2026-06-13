Плюс 1038 гривень до пенсії: хто може оформити у червні 2026 року

Пенсіонерка з сумками. Фото: Новини.LIVE

В Україні є доплати до пенсій, які почнуть нараховувати лише після звернення пенсіонера. Щоб збільшити пенсії, потрібно подати заяву та низку документів. У такий спосіб можна оформити, наприклад, надбавку за догляд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Finance.ua.

Детальніше про надбавку за догляд

Ця доплата надається, якщо:

пенсіонеру випповнилося 80 років;

він проживає один;

йрму потрібен сторонній догляд через стан здоров'я.

Розмір доплати у 2026 році становить 1038 гривень — 40% від прожиткового мінімуму.

Заяву на надбавку має подати сам пенсіонер у сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ). Доплату нараховуватимуть разом із щомісячними виплатами. Також можна скористатися вебпорталом ПФУ або мобільним додатком Пенсійного фонду, щоб подати заяву онлайн.

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Якщо пенсіонер через стан здоров'я не може сам прийти до ПФУ, тоді подати заяву та документи і оформити надбавку може його законний представник, якщо має довіреність.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсіонери, які виїхали за кордон, мають проходити ідентифікацію, щоб зберегти свої виплати в Україні. Виконувати цю процедуру потрібно щороку до 31 грудня. Ця умова також стосується громадян, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.

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