Доплата более чем 2 500 грн: кто из пенсионеров может оформить
В Украине некоторые граждане могут претендовать на ежемесячную финансовую государственную поддержку в размере более 2 500 грн. При этом в 2026 году расширили перечень случаев, когда человек может обратиться во временную комиссию даже в том случае, если документы, дающие на нее право, были утеряны или отсутствуют данные в государственных реестрах и информационных системах.
О том, кто имеет право на доплаты и как изменились правила оформления, рассказывают Новини.LIVE.
Кому государство гарантирует надбавку к пенсии около 2 500 грн
Рассчитывать при отсутствии документальных данных на дополнительную сумму средств могут граждане, проживавшие в радиационно загрязненных зонах безусловного/обязательного или гарантированного добровольного отселения по состоянию на:
- на 26 апреля 1986 года;
- в период до 1 января 1993 года.
Соответствующая государственная финансовая поддержка предусмотрена законом № 4695-IX "О Госбюджете-2026".
В 2026 году правительство расширило основания для подтверждения факта проживания, поскольку до этого действовали определенные ограничения. Речь идет о реализации экспериментального проекта, предусматривающего внесение утраченных соответствующих сведений в реестры территориальных громад. Специальные комиссии обязаны установить факт проживания даже в том случае, если такая информация ранее не фигурировала в реестрах и документах.
Обратиться за выплатами могут те, кто фактически проживал в радиационно загрязненных зонах безусловного/обязательного или гарантированного добровольного отселения, однако документального подтверждения этого не сохранилось. А именно:
- Если был утерян паспорт гражданина;
- Не были указаны данные в Едином государственном демографическом реестре;
- Информация не внесена в базу Государственной миграционной службы.
Новый подход позволит подтвердить право на получение выплат в случае смены адреса проживания или проживания совместно с родителями.
Целью решения является стремление восстановить справедливость и предоставить право на доплату к пенсии людям, которые документально не могут воспользоваться им из-за отсутствия или неполноты сведений в государственных информационных системах не по своей вине.
Как определяется размер доплаты и как оформить
Согласно правилам, размер доплаты для лиц, проживавших в радиационно загрязненных зонах, зависит от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия). В 2026 году в связи с повышением соответствующего показателя выросла и сумма выплаты — до 2 595 грн.
Для того чтобы оформить соответствующие надбавки в рамках проекта по внесению такой информации в реестры территориальных громад, граждане должны обратиться во временные комиссии при областных военных администрациях (ОВА).
На обновление данных отведено время до 30 сентября 2026 года. В правительстве рассчитывают, что данная возможность расширит права неработающих пенсионеров, имеющих статус пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, в вопросе государственной поддержки.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе некоторым пожилым гражданам предоставлено право на получение дополнительных сумм к пенсии. Рассчитывать на разовые доплаты от ПФУ могут несколько категорий лиц с особым статусом. В 2026 году размер такой государственной поддержки колеблется от 450 до 3 100 грн.
Еще Новини.LIVE писали, что в 2026 году средний размер пенсии составляет чуть более 7 000 грн для большинства украинских граждан. В то же время украинцы до выхода на "заслуженный отдых" могут узнать сумму своей будущей пенсии. Для этого необходимо знать точную информацию об официальной заработной плате и объеме накопленного стажа. В частности, известно, сколько получат те, у кого доход составлял 18 000 грн.
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