Як обміняти долари з пошкодженнями та потертостями в Україні

Багато українців досі переймаються тим, що "не такі" купюри доларів — з потертостями, плямами чи дрібними надривами, не можна буде продати. Насправді ж правила давно змінилися.

Головне — купюра має бути справжньою, нехай і не у ідеальному стані, пише Нацбанк.

Що НБУ дозволяє обмінювати без проблем

У 2023 році НБУ скасував поняття "незначно зношена банкнота". Це зробили спеціально, щоб прибрати людський фактор, коли в одному обміннику купюру беруть, а в іншому ні.

Тепер банки зобов’язані прийняти за звичайним курсом купюри доларів, навіть якщо вони:

мають потертості;

дрібні плями;

невеликі надрізи або заломи.

Головне, щоб купюра відповідала зразкам Федеральної резервної системи США і пройшла перевірку на справжність.

Коли купюри забирають на інкасо

Але у випадку із сильно пошкодженими банкнотами процедура інша. Йдеться про купюри з великими розривами, значними втратами частин або серйозними слідами зносу.

У такому випадку банк:

приймає купюру;

оформлює інкасо;

надсилає купюру до іноземного банку-кореспондента.

Згодом продавець отримає гроші, але не одразу, та з комісією за тарифами банку. Також ця процедура може затягнутися на тижні, а інколи й довше.

А ось звичайні обмінники самі не займаються інкасо. Вони передають такі купюри українським банкам, з якими мають договори. Далі процес іде за тією ж схемою, тому, якщо купюра сильно пошкоджена, краще одразу йти в банк.

"Сині" і "білі" долари — у чому різниця

Так звані "сині" купюри — це долари нового дизайну, на відміну від "білих". Обидва варіанти є чинними, якщо вони випущені після 1914 року.

Відмовляти в обміні лише через "не той колір" фінансові установи не мають права.

Якщо банк або обмінник безпідставно не приймає долари, можна подати скаргу до НБУ.

