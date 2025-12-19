Курс валют на черном рынке — за сколько можно купить и сдать доллары

Доллары, перевязанные резинкой. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины в пятницу, 19 декабря, оставил курс доллара на прежнем уровне — 42,3374 грн/долл. В банках американская валюта подешевела — на 7 копеек в продаже, до 42,51 грн/долл., и на 10 копеек в покупке — до 42,05 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с курсом доллара на черном рынке.

За сколько продают и покупают валюту частники

Первая половина пятницы, 19 декабря, на черном рынке выдалась достаточно спокойной, как свидетельствуют данные мониторингового портала "Курс Украины". Хотя доллар несколько раз пытался "расправить плечи" и прыгнуть вверх, но курс продажи после обеда даже немного снизился против утренней цены — до 42,320 грн/долл. с 42,329 грн/долл.

Сдать американскую валюту частникам в 8:30 можно было по 42,253 грн/долл. Самый низкий показатель зафиксировали в 9:20 — 42,245 грн/долл. Самую выгодную цену давали в 11:10 — 42,258 грн/долл. После 12:00 доллар снова начал дешеветь в покупке и колебался в диапазоне 42,250-42,251 грн/долл.

Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

Сколько будет стоить доллар в Украине до конца 2025 года

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что пока не предвидится каких-то сдвигов, которые могли бы существенно повлиять на валютный рынок. Поэтому, что касается курса доллара в Украине — здесь, с высокой вероятностью сохранится восходящий, но умеренный тренд.

"Нынешняя постепенная девальвация гривны будет продолжаться. Я не вижу до конца года чего-то такого, что привело бы к внезапному обесцениванию или укреплению валюты", — пояснил эксперт.

Плотников считает, что на валютном рынке будут происходить незначительные колебания с постепенным выходом к 42,50 грн/долл. ближе к концу 2025 года. Предела в 43 грн доллар скорее всего не достигнет. В новом году то, замедлится или ускорится девальвация гривны, будет зависеть от объемов западной помощи Украине.

