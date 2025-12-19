Відео
Долар причаївся — що відбувається з курсом на чорному ринку

Долар причаївся — що відбувається з курсом на чорному ринку

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 15:50
Курс валют на чорному ринку — за скільки можна купити й здати долари
Долари, перев'язані гумкою. Фото: УНІАН

Національний банк України у п'ятницю, 19 грудня, залишив курс долара на попередньому рівні — 42,3374 грн/дол. В банках американська валюта здешевшала — на 7 копійок у продажу, до 42,51 грн/дол., та на 10 копійок у купівлі — до 42,05 грн/дол.  

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з курсом долара на чорному ринку.

За скільки продають та купують валюту приватники

Перша половина п'ятниці, 19 грудня, на чорному ринка видалася досить спокійною, як свідчать дані моніторингового порталу "Курс України". Хоча долар кілька разів намагався "розправити плечі" й стрибнути вгору, але курс продажу по обіді навіть трохи знизився проти вранішньої ціни — до 42,320 грн/дол. з 42,329 грн/дол. 

Здати американську валюту приватникам о 8:30 можна було по 42,253 грн/дол. Найнижчий показник зафіксували о 9:20 — 42,245 грн/дол. Найвигіднішу ціну давали об 11:10 — 42,258 грн/дол. Після 12:00 долар знову почав дешевшати у купівлі й коливався у діапазоні 42,250-42,251 грн/дол.

Курс долара
Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

 

Скільки коштуватиме долар в Україні до кінця 2025 року

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що поки не передбачається якихось зрушень, які могли б суттєво вплинути на валютний ринок. Тож, що стосується курсу долара в Україні — тут, з високою ймовірністю збережеться висхідний, але помірний тренд.

"Нинішня поступова девальвація гривні буде продовжуватись. Я не бачу до кінця року чогось такого, що призвело б до раптового знецінення або зміцнення валюти", — пояснив експерт.

Плотніков вважає, що на валютному ринку відбуватимуться незначні коливання з поступовим виходом до 42,50 грн/дол. ближче до кінця 2025 року. Межі у 43 грн долар швидше за все не сягне. В новому році те, сповільниться чи пришвидшиться девальвація гривні, залежатиме від обсягів західної допомоги Україні.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
