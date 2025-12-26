Видео
Главная Финансы Доллар вышел из равновесия — что происходит на черном рынке

Доллар вышел из равновесия — что происходит на черном рынке

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 15:50
Курс доллара на черном рынке демонстрирует активность — сколько стоит валюта
Доллары в руках. Фото: Pexels

Национальный банк Украины 26 декабря 2025 года установил курс доллара на уровне 41,9331 грн, что на 22 копейки меньше вчерашнего показателя. В банках валюта так же подешевела в продаже — до 42,27 грн/долл. (-0,08 грн), в покупке на 5 копеек — до 41,80 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с долларом на черном рынке.

По какому курсу покупают и продают валюту частники

Ситуация на черном рынке в пятницу, 26 декабря, была достаточно типичной как для конца недели и совершенно противоположной вчерашней, когда доллар вел себя очень спокойно и курс оставался практически стабильным в течение суток. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала "Курс Украины".

Открылся торговый день в 08:30 со следующих показателей:

  • продажа — 42,141 грн/долл;
  • покупка — 41,984 грн/долл.

До полудня курс продажи, хоть и достаточно медленно, но шел вниз. Американская валюта периодически пыталась восстановить позиции, но снова дешевела. Например, в 12:20 купить доллары можно было по 42,116 грн.

Однако, достигнув этой отметки, валюта резко рванула вверх, поэтому уже в 15:00 курс обогнал утренний и доллар в продаже стал стоить 42,130 грн/долл.

В то же время курс покупки тоже недолго держался на утренней отметке. Уже с 09:00 частники повысили цену до 41,988 грн/долл. В течение дня валюта неуклонно дорожала и достигла 42,044 грн/долл. в 15:00.

Стоит отметить, что такая ситуация на валютном рынке достаточно привычная как для конца недели. Ведь именно в пятницу обычно наблюдаются спекулятивные скачки, так как участники рынка закрывают свои позиции перед выходными.

Курс
Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

К какому курсу доллара готовиться украинцам

В течение первых недель декабря официальный курс колебался в диапазоне 42,05-42,34 грн/долл. Учитывая приближение рождественско-новогодних праздников, украинцам стоит приготовиться к традиционному удорожанию американской валюты.

Однако динамика в ближайшие дни будет незначительной, как отметил в комментарии Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

"Возможно подорожание на 10 копеек, гривна будет обесцениваться медленными темпами. На конец года я предусматриваю курс 42,50 грн/долл., не думаю, что показатель дойдет до 43 грн", — констатировал эксперт.

По его мнению, то, что Европейский Союз принял положительное решение о выделении Украине финансовой помощи в 90 млрд евро на 2026-2027 годы, является очень хорошей новостью. Ведь благодаря этому будет возможность укреплять гривну, хотя умеренная девальвация не исчезнет.

Ранее мы рассказывали, что будет с курсом валют в Украине, помогут ли программы МВФ и использование российских активов сдержать тарифы и какими будут последствия инфляции.

Также узнавайте, какие купюры доллара и евро могут конфисковать при обмене.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
