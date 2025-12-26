Курс долара на чорному ринку демонструє активність — скільки коштує валюта

Долари в руках. Фото: Pexels

Національний банк України 26 грудня 2025 року встановив курс долара на рівні 41,9331 грн, що на 22 копійки менше вчорашнього показника. В банках валюта так само подешевшала у продажу — до 42,27 грн/дол. (-0,08 грн), у купівлі на 5 копійок — до 41,80 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з доларом на чорному ринку.

За яким курсом купують та продають валюту приватники

Ситуація на чорному ринку у п'ятницю, 26 грудня, була досить типовою як для кінця тижня та зовсім протилежною до вчорашньої, коли долар поводився дуже спокійно й курс лишався практично стабільним протягом доби. Про це свідчать дані моніторингового порталу "Курс України".

Відкрився торговий день о 08:30 з таких показників:

продаж — 42,141 грн/дол.;

купівля — 41,984 грн/дол.

До опівдня курс продажу, хоч і досить повільно, але йшов донизу. Американська валюта періодично намагалася відновити позиції, але знову дешевшала. Наприклад, о 12:20 купити долари можна було по 42,116 грн.

Проте, сягнувши цієї позначки, валюта різко рвонула вгору, тож вже о 15:00 курс обігнав вранішній і долар у продажі став коштувати 42,130 грн/дол.

Водночас курс купівлі теж недовго тримався на ранковій позначці. Вже з 09:00 приватники підвищили ціну до 41,988 грн/дол. Протягом дня валюта невпинно дорожчала й сягнула 42,044 грн/дол. о 15:00.

Варто зазначити, що така ситуація на валютному ринку досить звична як для кінця тижня. Адже саме у п'ятницю зазвичай спостерігаються спекулятивні стрибки, через те що учасники ринку закривають свої позиції перед вихідними.

Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

До якого курсу долара готуватися українцям

Упродовж перших тижнів грудня офіційний курс коливався в діапазоні 42,05-42,34 грн/дол. Враховуючи наближення різдвяно-новорічних свят, українцям варто приготуватися до традиційного дорожчання американської валюти.

Однак динаміка найближчими днями буде незначною, як зазначив у коментарі Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

"Можливе дорожчання на 10 копійок, гривня буде знецінюватися повільними темпами. На кінець року я передбачаю курс 42,50 грн/дол., не думаю, що показник дійде до 43 грн", — констатував експерт.

На його думку, те, що Європейський Союз ухвалив позитивне рішення щодо виділення Україні фінансової допомоги у 90 млрд євро на 2026-2027 роки, є дуже хорошою новиною. Адже завдяки цьому буде можливість укріплювати гривню, хоча помірна девальвація не зникне.

