Україна
Долар вийшов з рівноваги — що відбувається на чорному ринку

Долар вийшов з рівноваги — що відбувається на чорному ринку

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 15:50
Курс долара на чорному ринку демонструє активність — скільки коштує валюта
Долари в руках. Фото: Pexels

Національний банк України 26 грудня 2025 року встановив курс долара на рівні 41,9331 грн, що на 22 копійки менше вчорашнього показника. В банках валюта так само подешевшала у продажу — до 42,27 грн/дол. (-0,08 грн), у купівлі на 5 копійок — до 41,80 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з доларом на чорному ринку.

Читайте також:

За яким курсом купують та продають валюту приватники

Ситуація на чорному ринку у п'ятницю, 26 грудня, була досить типовою як для кінця тижня та зовсім протилежною до вчорашньої, коли долар поводився дуже спокійно й курс лишався практично стабільним протягом доби. Про це свідчать дані моніторингового порталу "Курс України".

Відкрився торговий день о 08:30 з таких показників:

  • продаж — 42,141 грн/дол.;
  • купівля — 41,984 грн/дол.

До опівдня курс продажу, хоч і досить повільно, але йшов донизу. Американська валюта періодично намагалася відновити позиції, але знову дешевшала. Наприклад, о 12:20 купити долари можна було по 42,116 грн.

Проте, сягнувши цієї позначки, валюта різко рвонула вгору, тож вже о 15:00 курс обігнав вранішній і долар у продажі став коштувати 42,130 грн/дол.

Водночас курс купівлі теж недовго тримався на ранковій позначці.  Вже з 09:00 приватники підвищили ціну до 41,988 грн/дол. Протягом дня валюта невпинно дорожчала й сягнула 42,044 грн/дол. о 15:00.

Варто зазначити, що така ситуація на валютному ринку досить звична як для кінця тижня. Адже саме у п'ятницю зазвичай спостерігаються спекулятивні стрибки, через те що учасники ринку закривають свої позиції перед вихідними.

Курс валют
Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

До якого курсу долара готуватися українцям

Упродовж перших тижнів грудня офіційний курс коливався в діапазоні 42,05-42,34 грн/дол. Враховуючи наближення різдвяно-новорічних свят, українцям варто приготуватися до традиційного дорожчання американської валюти.

Однак динаміка найближчими днями буде незначною, як зазначив у коментарі Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

"Можливе дорожчання на 10 копійок, гривня буде знецінюватися повільними темпами. На кінець року я передбачаю курс 42,50 грн/дол., не думаю, що показник дійде до 43 грн", — констатував експерт.

На його думку, те, що Європейський Союз ухвалив позитивне рішення щодо виділення Україні фінансової допомоги у 90 млрд євро на 2026-2027 роки, є дуже хорошою новиною. Адже завдяки цьому буде можливість укріплювати гривню, хоча помірна девальвація не зникне. 

Раніше ми розповідали, що буде з курсом валют в Україні, чи допоможуть програми МВФ та використання російських активів стримати тарифи та якими будуть наслідки інфляції.

Також дізнавайтеся, які купюри долара та євро можуть конфіскувати при обміні. 

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
