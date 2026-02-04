Доллар в обменниках демонстрирует нетипичную динамику — что происходит с курсом валюты

Доллары на столе. Фото: Unsplash

В среду, 4 февраля, Нацбанк снова повысил официальный курс доллара по отношению к гривне. Американская валюта подорожала на 22 копейки до 43,1928 грн/долл. Средний курс в банках вырос на 10 копеек в продаже — до 43,50 грн/долл., и на 17 копеек в покупке — до 43,00 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит валюта на наличном рынке.

Что происходит с курсом доллара

В обменниках Украины, по данным портала "Минфин", ситуация кардинально иная, чем в банках. Если финансовые учреждения довольно ощутимо повысили курс доллара, то на наличном рынке американская валюта, наоборот, постепенно дешевеет.

В начале суток, 4 февраля, доллар в обменниках продавали по 43,27 грн, а покупали по 43,15 грн. В 8:00 утра купить валюту можно было уже по 43,25 грн/долл., при этом принимали доллары по те же 43,15 грн.

Ближе к 14:00 доллар еще подешевел как в продаже, так и в покупке — до 43,23 грн/долл. и 43,13 грн/долл. соответственно.

Курс доллара в обменниках 4 февраля. Фото: скриншот

Почему доллар дорожает и что будет с курсом в феврале

В течение января официальный курс гривны по отношению к доллару постепенно вырос с минимальной отметки 42,17 грн за доллар до максимальных 43,41 грн, напомнил доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE. Заметное ослабление национальной валюты эксперт объясняет совокупностью нескольких ключевых факторов.

Первой причиной стало то, что в государственном бюджете на 2026 год заложен среднегодовой курс на уровне 45,7 грн за доллар, в связи с чем Национальный банк начал постепенную корректировку валютных показателей.

Вторым фактором стало поступление международной финансовой помощи, которая зачисляется по более высокому курсу, что позволяет частично компенсировать дефицит бюджета и поддержать государственные финансы.

"Есть девальвация, но она контролируемая. Национальный банк вмешивается, золотовалютные резервы сейчас максимальные со времен независимости. Думаю, темпы затормозятся, мы не выйдем на 44-45 грн/долл. в ближайшее время", — отметил Плотников.

Экономист прогнозирует, что в феврале официальный курс будет колебаться в пределах 42-43 гривен за доллар. По его словам, возможны незначительные колебания как в сторону снижения, так и роста в зависимости от глобальной экономической ситуации, однако психологическую отметку в 44 гривны курс доллара в ближайшее время не преодолеет.

