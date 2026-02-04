Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доллар в обменниках пошел против тренда — как изменился курс

Доллар в обменниках пошел против тренда — как изменился курс

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 15:50
Доллар в обменниках демонстрирует нетипичную динамику — что происходит с курсом валюты
Доллары на столе. Фото: Unsplash

В среду, 4 февраля, Нацбанк снова повысил официальный курс доллара по отношению к гривне. Американская валюта подорожала на 22 копейки до 43,1928 грн/долл. Средний курс в банках вырос на 10 копеек в продаже — до 43,50 грн/долл., и на 17 копеек в покупке — до 43,00 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит валюта на наличном рынке.

Реклама
Читайте также:

Что происходит с курсом доллара

В обменниках Украины, по данным портала "Минфин", ситуация кардинально иная, чем в банках. Если финансовые учреждения довольно ощутимо повысили курс доллара, то на наличном рынке американская валюта, наоборот, постепенно дешевеет.

В начале суток, 4 февраля, доллар в обменниках продавали по 43,27 грн, а покупали по 43,15 грн. В 8:00 утра купить валюту можно было уже по 43,25 грн/долл., при этом принимали доллары по те же 43,15 грн.

Ближе к 14:00 доллар еще подешевел как в продаже, так и в покупке — до 43,23 грн/долл. и 43,13 грн/долл. соответственно.

курс валюти
Курс доллара в обменниках 4 февраля. Фото: скриншот

 

Почему доллар дорожает и что будет с курсом в феврале

В течение января официальный курс гривны по отношению к доллару постепенно вырос с минимальной отметки 42,17 грн за доллар до максимальных 43,41 грн, напомнил доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE. Заметное ослабление национальной валюты эксперт объясняет совокупностью нескольких ключевых факторов.

Первой причиной стало то, что в государственном бюджете на 2026 год заложен среднегодовой курс на уровне 45,7 грн за доллар, в связи с чем Национальный банк начал постепенную корректировку валютных показателей.

Вторым фактором стало поступление международной финансовой помощи, которая зачисляется по более высокому курсу, что позволяет частично компенсировать дефицит бюджета и поддержать государственные финансы.

"Есть девальвация, но она контролируемая. Национальный банк вмешивается, золотовалютные резервы сейчас максимальные со времен независимости. Думаю, темпы затормозятся, мы не выйдем на 44-45 грн/долл. в ближайшее время", — отметил Плотников.

Экономист прогнозирует, что в феврале официальный курс будет колебаться в пределах 42-43 гривен за доллар. По его словам, возможны незначительные колебания как в сторону снижения, так и роста в зависимости от глобальной экономической ситуации, однако психологическую отметку в 44 гривны курс доллара в ближайшее время не преодолеет.

Ранее мы рассказывали, как может измениться курс евро в Украине.

Также узнавайте, какие лимиты на обмен валюты установил Ощадбанк.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации