Україна
Долар в обмінниках пішов проти тренду — як змінився курс валюти

Долар в обмінниках пішов проти тренду — як змінився курс валюти

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 15:50
Долар в обмінниках демонструє нетипову динаміку — що відбувається з курсом валюти
Долари на столі. Фото: Unsplash

У середу, 4 лютого, Нацбанк знову підвищив офіційний курс долара щодо гривні. Американська валюта подорожчала на 22 копійки до 43,1928 грн/дол. Середній курс в банках зріс на 10 копійок у продажу — до 43,50 грн/дол., та на 17 копійок у купівлі — до 43,00 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує валюта на готівковому ринку.

Читайте також:

Що відбувається з курсом долара

В обмінниках України, за даними порталу "Мінфін", ситуація кардинально інша, ніж в банках. Якщо фінансові установи досить відчутно підвищили курс долара, то на готівковому ринку американська валюта, навпаки, поступово дешевшає.

На початку доби, 4 лютого, долар в обмінниках продавали по 43,27 грн, а купували по 43,15 грн. О 8:00 ранку купити валюту можна було вже по 43,25 грн/дол., при цьому приймали долари по ті ж 43,15 грн.

Ближче до 14:00 долар ще подешевшав як в продажу, так і в купівлі — до 43,23 грн/дол. та 43,13 грн/дол. відповідно.

курс валюти
Курс долара в обмінниках 4 лютого. Фото: скриншот

 

Чому долар дорожчає та що буде з курсом в лютому

Упродовж січня офіційний курс гривні щодо долара поступово зріс із мінімальної позначки 42,17 грн за долар до максимальних 43,41 грн, нагадав доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.  Помітне послаблення національної валюти експерт пояснює сукупністю кількох ключових чинників.

Першою причиною стало те, що в державному бюджеті на 2026 рік закладено середньорічний курс на рівні 45,7 грн за долар, у зв’язку з чим Національний банк розпочав поступове коригування валютних показників.

Другим фактором стало надходження міжнародної фінансової допомоги, яка зараховується за вищим курсом, що дозволяє частково компенсувати дефіцит бюджету та підтримати державні фінанси.

"Маємо девальвацію, але вона контрольована. Національний банк втручається, золотовалютні резерви зараз максимальні з часів незалежності. Думаю, темпи загальмуються, ми не вийдемо на 44-45 грн/дол. найближчим часом", — зазначив Плотніков.

Економіст прогнозує, що у лютому офіційний курс коливатиметься в межах 42-43 гривень за долар. За його словами, можливі незначні коливання як у бік зниження, так і зростання залежно від глобальної економічної ситуації, однак психологічну позначку у 44 гривні курс долара найближчим часом не подолає.

Раніше ми розповідали, як може змінитися курс євро в Україні.

Також дізнавайтеся, які ліміти на обмін валюти встановив Ощадбанк.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
