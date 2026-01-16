Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доллар в обменниках ломает тренд — как изменился курс валюты

Доллар в обменниках ломает тренд — как изменился курс валюты

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 15:50
Курс доллара в обменниках пошел против правил — что происходит на наличном рынке
Курс доллара в руках. Фото: Freepik

Нацбанк после кратковременного сдерживания доллара в пятницу, 16 января, повысил курс на 27 копеек до 43,3927 грн/долл. В банках американская валюта также подорожала на 15 копеек в продаже и 10 копеек в покупке — до 43,75 грн/долл. и 43,20 грн/долл. соответственно.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с курсом доллара на наличном рынке.

Реклама
Читайте также:

По сколько продают и покупают доллары в обменниках

Американская валюта на наличном рынке ведет себя нетипично как для конца недели. Обычно в этот период происходят скачки валюты из-за спекуляций перед выходными.

Однако в пятницу, 16 января, с начала торгового дня и до 9:00 доллар вел себя достаточно спокойно — курс продажи составлял в среднем 43,56 грн/долл., а покупки — 43,40 грн/долл.

Но уже с 10:00 утра доллар начал дешеветь. Буквально за пару часов курс снизился до 43,52 грн/долл. в продаже и 43,42 грн/долл. в покупке.
В 14:00 валюта подешевела еще на 2 копейки. Купить доллары можно было уже по 43,50 грн, а сдать — по 43,40 грн.

Обмінники
Курс доллара в обменниках. Фото: скриншот

 

Какого курса доллара ожидать в 2026 году

Девальвация гривны, которая наблюдается с начала января, в ближайшем будущем замедлится. Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

"Подорожание затормозится в ближайшее время, потому что если на конец года должно быть 45,70 грн/долл., то подобными темпами результата удастся достичь заблаговременно. Если не будет непрогнозируемых событий, НБУ будет удерживать гривну на уровне 43-43,50 грн/долл. примерно до лета", — пояснил эксперт.

Плотников добавил, что украинцам сейчас не стоит скупать доллары с целью сохранить выгоду на будущее. Особенно в случае отсутствия свободных средств или финансовой подушки на несколько месяцев. Если есть потребность в накоплении валюты, то путь к обмену открыт, однако паниковать по поводу роста курса не стоит.

Ранее мы рассказывали, насколько высок риск инфляции в Украине в 2026 году и что будет с курсом валют.

Также узнавайте, когда средняя зарплата украинцев вырастет до 1 000 долларов.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации