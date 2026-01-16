Курс доллара в обменниках пошел против правил — что происходит на наличном рынке

Курс доллара в руках. Фото: Freepik

Нацбанк после кратковременного сдерживания доллара в пятницу, 16 января, повысил курс на 27 копеек до 43,3927 грн/долл. В банках американская валюта также подорожала на 15 копеек в продаже и 10 копеек в покупке — до 43,75 грн/долл. и 43,20 грн/долл. соответственно.

По сколько продают и покупают доллары в обменниках

Американская валюта на наличном рынке ведет себя нетипично как для конца недели. Обычно в этот период происходят скачки валюты из-за спекуляций перед выходными.

Однако в пятницу, 16 января, с начала торгового дня и до 9:00 доллар вел себя достаточно спокойно — курс продажи составлял в среднем 43,56 грн/долл., а покупки — 43,40 грн/долл.

Но уже с 10:00 утра доллар начал дешеветь. Буквально за пару часов курс снизился до 43,52 грн/долл. в продаже и 43,42 грн/долл. в покупке.

В 14:00 валюта подешевела еще на 2 копейки. Купить доллары можно было уже по 43,50 грн, а сдать — по 43,40 грн.

Курс доллара в обменниках. Фото: скриншот

Какого курса доллара ожидать в 2026 году

Девальвация гривны, которая наблюдается с начала января, в ближайшем будущем замедлится. Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

"Подорожание затормозится в ближайшее время, потому что если на конец года должно быть 45,70 грн/долл., то подобными темпами результата удастся достичь заблаговременно. Если не будет непрогнозируемых событий, НБУ будет удерживать гривну на уровне 43-43,50 грн/долл. примерно до лета", — пояснил эксперт.

Плотников добавил, что украинцам сейчас не стоит скупать доллары с целью сохранить выгоду на будущее. Особенно в случае отсутствия свободных средств или финансовой подушки на несколько месяцев. Если есть потребность в накоплении валюты, то путь к обмену открыт, однако паниковать по поводу роста курса не стоит.

