Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Долар в обмінниках ламає тренд — як змінився курс валюти

Долар в обмінниках ламає тренд — як змінився курс валюти

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 15:50
Курс долара в обмінниках пішов проти правил — що відбувається на готівковому ринку
Курс долара в руках. Фото: Freepik

Нацбанк після короткотривалого стримування долара у п'ятницю, 16 січня, підвищив курс на 27 копійок до 43,3927 грн/дол. В банках американська валюта також подорожчала на 15 копійок у продажу та 10 копійок у купівлі — до 43,75 грн/дол. та 43,20 грн/дол. відповідно. 

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з курсом долара на готівковому ринку.

Реклама
Читайте також:

За скільки продають та купують долари в обмінниках

Американська валюта на готівковому ринку поводиться нетипово як для кінця тижня. Зазвичай у цей період відбуваються стрибки валюти через спекуляції перед вихідними. 

Проте у п'ятницю, 16 січня, від початку торгового дня й до 9:00 долар поводився досить спокійно — курс продажу становив в середньому 43,56 грн/дол., а купівлі — 43,40 грн/дол. 

Але вже з 10:00 ранку долар почав дешевшати. Буквально за пару годин курс знизився до 43,52 грн/дол. у продажу та 43,42 грн/дол. у купівлі.
О 14:00 валюта подешевшала ще на 2 копійки. Купити долари можна було вже по 43,50 грн, а здати — по 43,40 грн.

Обмінники
Курс долара в обмінниках. Фото: скриншот

 

Якого курсу долара очікувати у 2026 році

Девальвація гривні, яка спостерігається з початку січня, у найближчому майбутньому уповільниться. Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

"Дорожчання загальмується найближчим часом, бо якщо на кінець року має бути 45,70 грн/дол., то подібними темпами результату вдасться досягнути завчасно. Якщо не буде непрогнозованих подій, НБУ втримуватиме гривню на рівні 43-43,50 грн/дол. приблизно до літа", — пояснив експерт.

Плотніков додав, що українцям зараз не варто скуповувати долари з метою зберегти вигоду на майбутнє. Особливо в разі відсутності вільних коштів або фінансової подушки на кілька місяців. Якщо є потреба в накопиченні валюти, то шлях до обміну відкритий, однак панікувати з приводу зростання курсу не варто.

Раніше ми розповідали, наскільки високим є ризик інфляції в Україні у 2026 році та що буде з курсом валют

Також дізнавайтеся, коли середня зарплата українців зросте до 1 000 доларів.

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації