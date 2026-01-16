Курс долара в обмінниках пішов проти правил — що відбувається на готівковому ринку

Курс долара в руках. Фото: Freepik

Нацбанк після короткотривалого стримування долара у п'ятницю, 16 січня, підвищив курс на 27 копійок до 43,3927 грн/дол. В банках американська валюта також подорожчала на 15 копійок у продажу та 10 копійок у купівлі — до 43,75 грн/дол. та 43,20 грн/дол. відповідно.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з курсом долара на готівковому ринку.

За скільки продають та купують долари в обмінниках

Американська валюта на готівковому ринку поводиться нетипово як для кінця тижня. Зазвичай у цей період відбуваються стрибки валюти через спекуляції перед вихідними.

Проте у п'ятницю, 16 січня, від початку торгового дня й до 9:00 долар поводився досить спокійно — курс продажу становив в середньому 43,56 грн/дол., а купівлі — 43,40 грн/дол.

Але вже з 10:00 ранку долар почав дешевшати. Буквально за пару годин курс знизився до 43,52 грн/дол. у продажу та 43,42 грн/дол. у купівлі.

О 14:00 валюта подешевшала ще на 2 копійки. Купити долари можна було вже по 43,50 грн, а здати — по 43,40 грн.

Курс долара в обмінниках. Фото: скриншот

Якого курсу долара очікувати у 2026 році

Девальвація гривні, яка спостерігається з початку січня, у найближчому майбутньому уповільниться. Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

"Дорожчання загальмується найближчим часом, бо якщо на кінець року має бути 45,70 грн/дол., то подібними темпами результату вдасться досягнути завчасно. Якщо не буде непрогнозованих подій, НБУ втримуватиме гривню на рівні 43-43,50 грн/дол. приблизно до літа", — пояснив експерт.

Плотніков додав, що українцям зараз не варто скуповувати долари з метою зберегти вигоду на майбутнє. Особливо в разі відсутності вільних коштів або фінансової подушки на кілька місяців. Якщо є потреба в накопиченні валюти, то шлях до обміну відкритий, однак панікувати з приводу зростання курсу не варто.

