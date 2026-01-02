Видео
Видео

Доллар рванул вверх — какой курс предлагают на черном рынке

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 15:50
Курс доллара на черном рынке резко изменился — за сколько продают и покупают валюту
Мужчина кладет доллары в карман. Фото: Freepik

Согласно официальному курсу Нацбанка, 2 января 2026 года доллар подешевел по отношению к гривне на 18 копеек — до 42,1701 грн/долл. Банки тоже снизили стоимость американской валюты — до 48,42 грн/долл. в продаже (-7 копеек) и 42,00 в покупке (-5 копеек). В то же время на черном рынке валют ситуация кардинально отличается.

Новини.LIVE рассказывают, за сколько продают и покупают доллары частники.

Читайте также:

Курс доллара на черном рынке

Торговый день на черном рынке в пятницу, 2 января, начался достаточно спокойно, как свидетельствует статистика мониторингового портала "Курс Украины".

Доллары утром покупали по 42,20 грн, а продавали по 42,368 грн. На таком уровне, почти без колебаний, американская валюта продержалась примерно до 11:00.

После этого курс резко рванул вверх и доллар прибавил в цене буквально ежеминутно. Уже в 13:00 он стоил:

  • в продаже — 42,404 грн/долл;
  • в покупке — 42,251 грн/долл.

К 15:00 доллар еще больше подорожал — до 42,427 в продаже и 42,286 в покупке. Стоит отметить, что для конца недели такая ситуация является достаточно типичной — именно в этот период обычно участники рынка закрывают позиции в преддверии выходных, в результате чего происходят ощутимые спекулятивные скачки.

Кур валюти
Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот


Чего ожидать от курса доллара в январе

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что в ближайшей перспективе укрепления гривны точно не будет, учитывая заложенный в госбюджете-2026 среднегодовой курс 45,7 грн/долл.

"Такое движение  от 42,10 грн/долл. в пределах 10-15 копеек  будет происходить в январе. Я не могу сказать, что случатся какие-то чрезвычайные события, которые приведут к стремительной девальвации национальной валюты, однако медленный темп останется", — констатировал Плотников.

В то же время, по мнению эксперта, умеренная стабильность будет удерживать позиции благодаря валютным интервенциям Национального банка.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
