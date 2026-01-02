Курс долара на чорному ринку різко змінився — за скільки продають та купують валюту

Чоловік кладе долари в кишеню. Фото: Freepik

Згідно з офіційним курсом Нацбанку, 2 січня 2026 року долар подешевшав щодо гривні на 18 копійок — до 42,1701 грн/дол. Банки теж знизили вартість американської валюти — до 48,42 грн/дол. у продажу (-7 копійок) та 42,00 у купівлі (-5 копійок). Водночас на чорному ринку валют ситуація кардинально відрізняється.

Новини.LIVE розповідають, за скільки продають та купують долари приватники.

Курс долара на чорному ринку

Торговий день на чорному ринку у п'ятницю, 2 січня, розпочався досить спокійно, як свідчить статистика моніторингового порталу "Курс України".

Долари зранку купували по 42,20 грн, а продавали по 42,368 грн. На такому рівні, майже без коливань, американська валюта протрималася приблизно до 11:00.

Після цього курс різко рвонув вгору й долар додав у ціні буквально щохвилини. Вже о 13:00 він коштував:

у продажу — 42,404 грн/дол.;

у купівлі — 42,251 грн/дол.

До 15:00 долар ще більше подорожчав — до 42,427 у продажу й 42,286 у купівлі. Варто зазначити, що для кінця тижня така ситуація є досить типовою — саме у цей період зазвичай учасники ринку закривають позиції напередодні вихідних, внаслідок чого відбуваються відчутні спекулятивні стрибки.

Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот



Чого очікувати від курсу долара у січні

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що у найближчий перспективі зміцнення гривні точно не буде, враховуючи закладений у держбюджеті-2026 середньорічний курс 45,7 грн/дол.

"Такий рух — від 42,10 грн/дол. у межах 10-15 копійок — буде відбуватися у січні. Я не можу сказати, що трапляться якісь надзвичайні події, які призведуть до стрімкої девальвації національної валюти, однак повільний темп залишиться", — констатував Плотніков.

Водночас, на думку експерта, помірна стабільність буде втримувати позиції завдяки валютним інтервенціям Національного банку.

