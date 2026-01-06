Курс доллара на черном рынке — на сколько валюта взлетела в цене

Доллары в руках. Фото: Pexels

Во вторник, 6 января, Национальный банк Украины повысил курс доллара до 42,4208 грн (+13 копеек от предыдущего показателя). Банки соответственно тоже изменили ценники на табло обменников — купить доллары сегодня можно по 42,69 грн (+11 копеек), а сдать — по 42,20 грн (+10 копеек). В то же время на черном рынке ситуация развивается еще более быстрыми темпами.

Как изменился курс доллара на черном рынке

Утром 6 января частники скупали американскую валюту по 42,40 грн/долл., а продавали — по 42,549 грн/долл. Маржа при этом составляла 0,149 грн, свидетельствуют данные мониторингового портала "Курс Украины".

Однако уже через час с начала торгового дня доллар, набрав разгон, резко рванул вверх. Курс рос почти ежеминутно:

10:00 — продажа 42,555 грн/долл., покупка 42,431 грн/долл.;

11:00 — продажа 42,594 грн/долл., покупка 42,480 грн/долл.;

12:00 — продажа 42,647 грн/долл., покупка 42,505 грн/долл.;

13:00 — продажа 42,671 грн/долл., покупка 42,540 грн/долл.;

14:00 — продажа 42,742 грн/долл., покупка 42,577 грн/долл.

К 15:00 ситуация на черном рынке немного успокоилась, однако ненадолго. Курс доллара продолжил свой рост и в 15:10 стоимость валюты снова подскочила до 42,770 грн/долл. в продаже и 42,614 грн/долл. в покупке. Маржа при этом увеличилась до 0,156 грн.

Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

К какому курсу доллара следует готовиться украинцам

Несмотря на то, что фиксировать официальный курс доллара на уровне около 45,7 грн в 2026 году было бы преждевременно, стоит учитывать потребности госбюджета во внешнем финансировании. Государству значительно выгоднее получать валютные поступления по более высокому курсу — например, 45 грн за доллар, а не 42 грн, рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

"Возможно, затормозится обесценивание гривны, если мы увидим, что остановилась война, начинается процесс восстановления. Но это непрогнозируемые вещи, которые находятся в плоскости вероятности", — добавил он.

При любом сценарии, по мнению эксперта, полностью избежать девальвации гривны вряд ли удастся. В то же время Национальный банк будет удерживать ситуацию под контролем за счет валютных интервенций и политики управляемой гибкости, чтобы не допустить резких скачков курса.

