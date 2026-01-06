Курс долара на чорному ринку — на скільки валюта злетіла у ціні

Долари в руках. Фото: Pexels

У вівторок, 6 січня, Національний банк України підвищив курс долара до 42,4208 грн (+13 копійок від попереднього показника). Банки відповідно теж змінили цінники на табло обмінників — купити долари сьогодні можна по 42,69 грн (+11 копійок), а здати — по 42,20 грн (+10 копійок). Водночас на чорному ринку ситуація розвивається ще швидшими темпами.

Як змінився курс долара на чорному ринку

Вранці 6 січня приватники скуповували американську валюту по 42,40 грн/дол., а продавали — по 42,549 грн/дол. Маржа при цьому складала 0,149 грн, свідчать дані моніторингового порталу "Курс України".

Проте вже за годину від початку торгового дня долар, набравши розгін, різко рвонув вгору. Курс зростав майже щохвилини:

10:00 — продаж 42,555 грн/дол., купівля 42,431 грн/дол.;

11:00 — продаж 42,594 грн/дол., купівля 42,480 грн/дол.;

12:00 — продаж 42,647 грн/дол., купівля 42,505 грн/дол.;

13:00 — продаж 42,671 грн/дол., купівля 42,540 грн/дол.;

14:00 — продаж 42,742 грн/дол., купівля 42,577 грн/дол.

До 15:00 ситуація на чорному ринку трохи вгамувалася, проте ненадовго. Курс долара продовжив своє зростання й о 15:10 вартість валюти знову підскочила до 42,770 грн/дол. у продажу та 42,614 грн/дол. у купівлі. Маржа при цьому збільшилася до 0,156 грн.

Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

До якого курсу долара слід готуватися українцям

Попри те, що фіксувати офіційний курс долара на рівні близько 45,7 грн у 2026 році було б передчасно, варто враховувати потреби держбюджету у зовнішньому фінансуванні. Державі значно вигідніше отримувати валютні надходження за вищим курсом — наприклад, 45 грн за долар, а не 42 грн, розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

"Можливо, загальмується знецінення гривні, якщо ми побачимо, що зупинилась війна, починається процес відбудови. Але це непрогнозовані речі, які знаходяться у площині ймовірності", — додав він.

За будь-якого сценарію, на думку експерта, повністю уникнути девальвації гривні навряд чи вдасться. Водночас Національний банк утримуватиме ситуацію під контролем коштом валютних інтервенцій і політики керованої гнучкості, щоб не допустити різких стрибків курсу.

