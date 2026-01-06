Відео
Головна Фінанси Долар продемонстрував новий ривок — який курс на чорному ринку

Долар продемонстрував новий ривок — який курс на чорному ринку

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 15:52
Курс долара на чорному ринку — на скільки валюта злетіла у ціні
Долари в руках. Фото: Pexels

У вівторок, 6 січня, Національний банк України підвищив курс долара до 42,4208 грн (+13 копійок від попереднього показника). Банки відповідно теж змінили цінники на табло обмінників — купити долари сьогодні можна по 42,69 грн (+11 копійок), а здати — по 42,20 грн (+10 копійок). Водночас на чорному ринку ситуація розвивається ще швидшими темпами.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше. 

Читайте також:

Як змінився курс долара на чорному ринку

Вранці 6 січня приватники скуповували американську валюту по 42,40 грн/дол., а продавали — по 42,549 грн/дол.  Маржа при цьому складала 0,149 грн, свідчать дані моніторингового порталу "Курс України".

Проте вже за годину від початку торгового дня долар, набравши розгін, різко рвонув вгору. Курс зростав майже щохвилини:

  • 10:00 — продаж 42,555 грн/дол., купівля 42,431 грн/дол.; 
  • 11:00 — продаж 42,594 грн/дол., купівля 42,480 грн/дол.; 
  • 12:00 — продаж 42,647 грн/дол., купівля 42,505 грн/дол.; 
  • 13:00 — продаж 42,671 грн/дол., купівля 42,540 грн/дол.; 
  • 14:00 — продаж 42,742 грн/дол., купівля 42,577 грн/дол.

До 15:00 ситуація на чорному ринку трохи вгамувалася, проте ненадовго. Курс долара продовжив своє зростання й о 15:10 вартість валюти знову підскочила до 42,770 грн/дол. у продажу та 42,614 грн/дол. у купівлі. Маржа при цьому збільшилася до 0,156 грн.

Курс долара
Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

До якого курсу долара слід готуватися українцям

Попри те, що фіксувати офіційний курс долара на рівні близько 45,7 грн у 2026 році було б передчасно, варто враховувати потреби держбюджету у зовнішньому фінансуванні. Державі значно вигідніше отримувати валютні надходження за вищим курсом — наприклад, 45 грн за долар, а не 42 грн, розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

"Можливо, загальмується знецінення гривні, якщо ми побачимо, що зупинилась війна, починається процес відбудови. Але це непрогнозовані речі, які знаходяться у площині ймовірності", — додав він.

За будь-якого сценарію, на думку експерта, повністю уникнути девальвації гривні навряд чи вдасться. Водночас Національний банк утримуватиме ситуацію під контролем коштом валютних інтервенцій і політики керованої гнучкості, щоб не допустити різких стрибків курсу.     

Раніше ми розповідали, які події на світовій політичній арені штовхають курс долара вгору

Також дізнавайтеся, чого очікувати від курсу долара у січні 2026 року.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
