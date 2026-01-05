Видео
Україна
Видео

Доллар набирает разгон — что происходит с курсом в обменниках

Доллар набирает разгон — что происходит с курсом в обменниках

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 16:38
Курс доллара в обменниках — какой тренд демонстрирует валюта
Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

В первый день второй недели января 2026 года Национальный банк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне на 12 копеек — до 42,2942 грн/долл. Банки отреагировали мгновенно и тоже изменили цифры на ценниках в сторону роста. Так, купить доллары можно по 42,58 грн (+10 копеек к вчерашнему курсу), а продать по 42,10 грн (+10 копеек).

Новини.LIVE выясняли, какой курс доллара установили 5 января украинские обменники.

За сколько можно купить и сдать доллары в обменных пунктах

Доллар в обменниках дорожает неделю подряд. С прошлого понедельника валюта прибавила в цене в продаже 12 копеек, в покупке — 9 копеек. Только после обеда 5 января доллар незначительно подешевел — на 2 копейки в продаже и на 1 копейку в покупке. Как свидетельствуют данные на портале "Минфин", курс американской валюты установился на таком уровне:

  • продажа — 42,52 грн/долл;
  • покупка — 42,40 грн/долл.

Стоит отметить, что в первый день недели, как правило, рынок ведет себя достаточно спокойно и валюта может стоить несколько дешевле, чем в пятницу или на выходных.

Курс долара
Курс доллара в обменниках. Фото: скриншот


Чего ожидать от курса доллара в 2026 году

По мнению доктора экономических наук Алексея Плотникова, гривна продолжит дешеветь по отношению к доллару.

"Исходим из того, что прописанный среднегодовой курс  45,7 грн/долл. То есть укрепляться гривна не будет. Скорее всего, она будет постепенно обесцениваться с января. Но процессы девальвации, возможно, станут более медленными", — отметил он в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Тем не менее, как уточнил Плотников, Национальный банк будет пытаться сдерживать резкие колебания валютными интервенциями и политикой управляемой гибкости.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
