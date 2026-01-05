Курс долара в обмінниках — який тренд демонструє валюта

Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

У перший день другого тижня січня 2026 року Національний банк України підвищив курс долара щодо гривні на 12 копійок — до 42,2942 грн/дол. Банки відреагували миттєво й теж змінили цифри на цінниках в бік зростання. Так, купити долари можна 42,58 грн (+10 копійок до вчорашнього курсу), а продати по 42,10 грн (+10 копійок).

Новини.LIVE з'ясовували, який курс долара встановили 5 січня українські обмінники.

Реклама

Читайте також:

За скільки можна купити й здати долари в обмінних пунктах

Долар в обмінниках дорожчає тиждень поспіль. З минулого понеділка валюта додала в ціні у продажу 12 копійок, у купівлі — 9 копійок. Лише після обіду 5 січня долар незначно здешевшав — на 2 копійки у продажу та на 1 копійку у купівлі. Як свідчать дані на порталі "Мінфін", курс американської валюти встановився на такому рівні:

продаж — 42,52 грн/дол.;

купівля — 42,40 грн/дол.

Варто зазначити, що у перший день тижня, як правило, ринок поводиться досить спокійно й валюта може коштувати дещо дешевше, ніж у п'ятницю чи на вихідних.

Курс долара в обмінниках. Фото: скриншот



Чого очікувати від курсу долара у 2026 році

На думку доктора економічних наук Олексія Плотнікова, гривня продовжить дешевшати щодо долара.

"Виходимо з того, що прописаний середньорічний курс — 45,7 грн/дол. Тобто зміцнюватися гривня не буде. Скоріше за все, вона поступово знецінюватиметься з січня. Але процеси девальвації, можливо, стануть повільнішими", — зазначив він в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Проте, як уточнив Плотніков, Національний банк буде намагатися стримувати різкі коливання валютними інтервенціями та політикою керованої гнучкості.

Раніше ми розповідали, чому валюту варто ретельно перевіряти та які банкноти можуть конфіскувати при обміні.

Також дізнавайтеся, чому інвестори поступово втрачають інтерес до долара.