Доллар на черном рынке набирает скорость — как изменился курс валюты

Доллары в руках. Фото: Pexels

Национальный банк Украины в четверг, 5 февраля, ослабил курс доллара по отношению к гривне на 2 копейки до 43,1695 грн/долл. В банках американская валюта подешевела на 10 копеек как в продаже, так и в покупке — до 43,40 грн/долл. и 42,90 грн/долл. соответственно.

Новини.LIVE выясняли, как изменился курс доллара у частников.

Сколько стоит доллар на черном рынке

Торговый день в четверг, 5 февраля, частники начали с почти рекордной маржи — более 13 копеек на каждом долларе. Как свидетельствуют данные мониторингового портала "Курс Украины", продавали валюту по 43,183 грн/долл., а покупали по 43,051 грн/долл.

Ближе к 10:00 утра спред сузился и приблизился к стандартному показателю — 10 копеек — за счет снижения курса продажи до 43,66 грн/долл. и повышения курса покупки до 43,074 грн/долл.

Однако дальше доллар начал уверенно дорожать, уже в 13:00 достигнув таких показателей:

продажа — 43,200 грн/долл;

покупка — 43,100 грн/долл.

Ближе к 15:00 в продаже валюта подешевела до 43,186 грн/долл., курс покупки остался на уровне 43,100 грн/долл.

Курс доллара на черном рынке 5 февраля. Фото: скриншот

Чего ожидать от курса евро в Украине

Доктор экономических наук Алексей Плотников объяснил в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что в январе 2026 года евро обновил исторический максимум официального курса в Украине, поднявшись до отметки 51,25 гривны.

Ключевым фактором этого скачка стало укрепление европейской валюты относительно доллара США на мировых финансовых рынках. В конце месяца курс в базовой валютной паре закрепился на уровне 1,20 доллара за евро.

"Это реакция на действия США: как они работают с пошлинами, как угрожают Латинской Америке и Гренландии. Европейские товары дорожают и становятся менее конкурентными, туристы отказываются от поездок в ЕС, потому что удорожание евро делает путешествия неэффективными", — констатировал экономист.

На этом фоне Европейский центральный банк ищет инструменты, чтобы остановить дальнейшее укрепление евро и ослабить восходящую динамику. По оценке эксперта, уже в феврале регулятор может прибегнуть к управляемому сдерживанию курса, не допуская его роста выше 1,20 доллара за евро.

В то же время это означает, что в ближайшей перспективе евро в Украине вряд ли подешевеет, а риски нового подорожания остаются актуальными.

