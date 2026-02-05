Відео
Відео

Головна Фінанси Долар на чорному ринку “збунтувався” — за яким курсом міняють валюту

Долар на чорному ринку “збунтувався” — за яким курсом міняють валюту

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 15:20
Долар на чорному ринку набирає швидкість — як змінився курс валюти
Долари в руках. Фото: Pexels

Національний банк України у четвер, 5 лютого, послабив курс долара щодо гривні на 2 копійки до 43,1695 грн/дол. В банках американська валюта подешевшала на 10 копійок як в продажі, так і в купівлі — до 43,40 грн/дол. та 42,90 грн/дол. відповідно.

Новини.LIVE з'ясовували, як змінився курс долара у приватників.

Скільки коштує долар на чорному ринку

Торговий день у четвер, 5 лютого, приватники почали з майже рекордної маржі — більш як 13 копійок на кожному доларі. Як свідчать дані моніторингового порталу "Курс України", продавали валюту по 43,183 грн/дол., а купували по 43,051 грн/дол. 

Ближче до 10:00 ранку спред звузився й наблизився до стандартного показника — 10 копійок — за рахунок зниження курсу продажу до 43,66 грн/дол. та підвищення курсу купівлі до 43,074 грн/дол. 

Проте далі долар почав впевнено дорожчати, вже о 13:00 сягнувши таких показників:

  • продаж — 43,200 грн/дол.;
  • купівля — 43,100 грн/дол. 

Ближче до 15:00 у продажі валюта подешевшала до 43,186 грн/дол., курс купівлі залишився на рівні 43,100 грн/дол.

курс 5 лютого
Курс долара на чорному ринку 5 лютого. Фото: скриншот

 

Чого очікувати від курсу євро в Україні

Доктор економічних наук Олексій Плотніков пояснив в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що у січні 2026 року євро оновив історичний максимум офіційного курсу в Україні, піднявшись до позначки 51,25 гривні.

Ключовим чинником цього стрибка стало зміцнення європейської валюти щодо долара США на світових фінансових ринках. Наприкінці місяця курс у базовій валютній парі закріпився на рівні 1,20 долара за євро.

"Це реакція на дії США: як вони працюють з митами, як загрожують Латинській Америці та Гренландії. Європейські товари дорожчають і стають менш конкурентними, туристи відмовляються від поїздок до ЄС, бо дорожчання євро робить подорожі неефективними", — констатував економіст.

На цьому тлі Європейський центральний банк шукає інструменти, щоб зупинити подальше зміцнення євро та послабити висхідну динаміку. За оцінкою експерта, вже у лютому регулятор може вдатися до керованого стримування курсу, не допускаючи його зростання вище 1,20 долара за євро.

Водночас це означає, що у найближчій перспективі євро в Україні навряд чи подешевшає, а ризики нового подорожчання залишаються актуальними.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
