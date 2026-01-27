Курс доллара взбудоражил черный рынок — за сколько продают и покупают валюту

Доллары в руках. Фото: Freepik

Национальный банк Украины во вторник, 27 января, ослабил доллар по отношению к гривне на 1 копейку, установив курс на уровне 43,1253 грн/долл. В банках американская валюта подешевела в среднем на 6 копеек в продаже и 15 копеек в покупке — до 43,35 грн/долл. и 42,80 грн/долл. соответственно.

Новини.LIVE рассказывают, по какому курсу продают и покупают доллары частники.

Что происходит с долларом на черном рынке

Утром 27 января частники немного повысили курс продажи против вчерашнего показателя, при этом курс покупки оставили на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса "Курс Украины".

Так, в 8:30 вторника купить американскую валюту можно было по 43,276 грн/долл., а сдать по 43,139 грн/долл. Соответственно маржа спекулянтов в начале торгового дня составляла почти 14 копеек на каждом долларе.

Однако уже ближе к 12:00 ситуация на черном рынке кардинально изменилась — курс продажи снизился до 43,25 грн/долл., а покупки, наоборот, вырос до 43,148 грн/долл. Как следствие, снизился и спред до 10 копеек.

Однако на этих позициях доллар держался недолго. Уже после 14:00 маржа резко выросла и в основном за счет снижения курса покупки до 43,086 грн/долл. Зато в продаже доллар подешевел лишь до 43,210 грн.

Курс доллара на черном рынке 27 января. Фото: скриншот

Каким будет курс доллара в конце января

Доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE рассказал, что резкая девальвация гривны, которую украинцы наблюдали с начала января, на самом деле достаточно ожидаема.

Ведь в этот период происходит наполнение государственного бюджета средствами западной финансовой помощи. А это выгоднее делать по высокому курсу доллара — 43 и более грн/долл.

Именно поэтому минимальный показатель официального курса гривны к доллару в январе зафиксировался на уровне 42,17 грн/долл., а максимальный достиг 43,41 грн/долл.

"Мы прогнозировали, что курс будет на уровне 45 грн/долл. на конец 2026 года. И в госбюджете прописали 45 грн с копейками. Плюс международные институции требуют от Украины девальвировать гривну. То есть, этот процесс пошел", — отметил экономист.

Плотников считает, что темпы девальвации национальной валюты постепенно будут замедляться. НБУ будет удерживать официальный курс гривны к доллару в пределах 43,10-43,50 грн/долл. по состоянию на конец января. Эксперт отметил, что умеренный нисходящий тренд уже начался, ведь на понедельник, 26 января, регулятор рассчитал курс 43,13 грн/долл.

