Курс долара розбурхав чорний ринок — за скільки продають і купують валюту

Долар на чорному ринку влаштував гойдалки — як змінився курс
Національний банк України у вівторок, 27 січня, послабив долар щодо гривні на 1 копійку, встановивши курс на рівні 43,1253 грн/дол. В банках американська валюта подешевшала в середньому на 6 копійок у продажу та 15 копійок у купівлі — до 43,35 грн/дол. та 42,80 грн/дол. відповідно.
Новини.LIVE розповідають, за яким курсом продають та купують долари приватники.
Що відбувається з доларом на чорному ринку
Зранку 27 січня приватники трохи підвищили курс продажу проти вчорашнього показника, при цьому курс купівлі залишили на тому ж рівні. Про це свідчать дані моніторингового сервісу "Курс України".
Так, о 8:30 вівторка купити американську валюту можна було по 43,276 грн/дол., а здати по 43,139 грн/дол. Відповідно маржа спекулянтів на початку торгового дня складала майже 14 копійок на кожному доларі.
Проте вже ближче до 12:00 ситуація на чорному ринку кардинально змінилася — курс продажу знизився до 43,25 грн/дол., а купівлі, навпаки, зріс до 43,148 грн/дол. Як наслідок, знизився й спред до 10 копійок.
Однак на цих позиціях долар тримався недовго. Вже після 14:00 маржа різко зросла й здебільшого за рахунок зниження курсу купівлі до 43,086 грн/дол. Натомість у продажу долар подешевшав лише до 43,210 грн.
Яким буде курс долара наприкінці січня
Доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE розповів, що різка девальвація гривні, яку українці спостерігали від початку січня, насправді досить очікувана.
Адже в цей період відбувається наповнення державного бюджету коштами західної фінансової допомоги. А це вигідніше робити за високим курсом долара — 43 і більше грн/дол.
Саме тому мінімальний показник офіційного курсу гривні до долара в січні зафіксувався на рівні 42,17 грн/дол., а максимальний досягнув 43,41 грн/дол.
"Ми прогнозували, що курс буде на рівні 45 грн/дол. на кінець 2026 року. І в держбюджеті прописали 45 грн з копійками. Плюс міжнародні інституції вимагають від України девальвувати гривню. Тобто, цей процес пішов", — зазначив економіст.
Плотніков вважає, що темпи девальвації національної валюти поступово сповільнюватимуться. НБУ втримуватиме офіційний курс гривні до долара в межах 43,10-43,50 грн/дол. станом на кінець січня. Експерт відмітив, що помірний низхідний тренд уже почався, адже на понеділок, 26 січня, регулятор розрахував курс 43,13 грн/дол.
