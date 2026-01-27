Курс долара розбурхав чорний ринок — за скільки продають і купують валюту

Долари в руках. Фото: Freepik

Національний банк України у вівторок, 27 січня, послабив долар щодо гривні на 1 копійку, встановивши курс на рівні 43,1253 грн/дол. В банках американська валюта подешевшала в середньому на 6 копійок у продажу та 15 копійок у купівлі — до 43,35 грн/дол. та 42,80 грн/дол. відповідно.

Новини.LIVE розповідають, за яким курсом продають та купують долари приватники.

Що відбувається з доларом на чорному ринку

Зранку 27 січня приватники трохи підвищили курс продажу проти вчорашнього показника, при цьому курс купівлі залишили на тому ж рівні. Про це свідчать дані моніторингового сервісу "Курс України".

Так, о 8:30 вівторка купити американську валюту можна було по 43,276 грн/дол., а здати по 43,139 грн/дол. Відповідно маржа спекулянтів на початку торгового дня складала майже 14 копійок на кожному доларі.

Проте вже ближче до 12:00 ситуація на чорному ринку кардинально змінилася — курс продажу знизився до 43,25 грн/дол., а купівлі, навпаки, зріс до 43,148 грн/дол. Як наслідок, знизився й спред до 10 копійок.

Однак на цих позиціях долар тримався недовго. Вже після 14:00 маржа різко зросла й здебільшого за рахунок зниження курсу купівлі до 43,086 грн/дол. Натомість у продажу долар подешевшав лише до 43,210 грн.

Курс долара на чорному ринку 27 січня. Фото: скриншот

Яким буде курс долара наприкінці січня

Доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE розповів, що різка девальвація гривні, яку українці спостерігали від початку січня, насправді досить очікувана.

Адже в цей період відбувається наповнення державного бюджету коштами західної фінансової допомоги. А це вигідніше робити за високим курсом долара — 43 і більше грн/дол.

Саме тому мінімальний показник офіційного курсу гривні до долара в січні зафіксувався на рівні 42,17 грн/дол., а максимальний досягнув 43,41 грн/дол.

"Ми прогнозували, що курс буде на рівні 45 грн/дол. на кінець 2026 року. І в держбюджеті прописали 45 грн з копійками. Плюс міжнародні інституції вимагають від України девальвувати гривню. Тобто, цей процес пішов", — зазначив економіст.

Плотніков вважає, що темпи девальвації національної валюти поступово сповільнюватимуться. НБУ втримуватиме офіційний курс гривні до долара в межах 43,10-43,50 грн/дол. станом на кінець січня. Експерт відмітив, що помірний низхідний тренд уже почався, адже на понеділок, 26 січня, регулятор розрахував курс 43,13 грн/дол.

