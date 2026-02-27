Доллар на черном рынке устроил "бунт" — как изменился курс валюты

Курс доллара на черном рынке. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 27 февраля, Нацбанк установил курс доллара на уровне 43,2081 грн. Таким образом регулятор укрепил украинскую валюту на 3 копейки, по сравнению с сутками ранее. В банках доллар подешевел в продаже на 6 копеек — до 43,41 грн. Курс покупки не изменился и составляет 43,00 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, по какому курсу продают и покупают доллары частники.

Курс доллара на черном рынке

Исходя из данных мониторингового сервиса "Курс Украины", доллар на черном рынке в пятницу, 27 февраля, претерпел достаточно резкие колебания.

С начала торгового дня и до 10:00 утра американскую валюту частники обменивали по курсу 43,195 грн/долл. и 43,100 грн/долл. соответственно.

Далее доллар начал стремительно дешеветь. Уже около 12:00 котировки ощутимо упали и составили:

продажа — 43,168 грн/долл;

покупка — 43,090 грн/долл.

Курс снижался еще несколько часов подряд, несмотря на попытки американской валюты "оправиться". В 15.00 купить доллары можно было по 43,156 грн, а продать — по 43,077 грн.

Курс доллара на черном рынке 27 февраля. Фото: скриншот

Что будет с курсом доллара до конца 2026 года

Экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ рассказал Новини.LIVE, что в правительстве ожидают колебания курса доллара в 2026 году в диапазоне от 42 до 47 гривен.

При оптимистическом сценарии, когда международная финансовая поддержка будет поступать без задержек, национальная валюта может удерживаться вблизи отметки 45 гривен за доллар. Но, если будут проблемы с финансированием, это может привести к ослаблению гривны до уровня 47 гривен.

В то же время на валютный рынок могут повлиять и внешние события. В частности, ситуация будет зависеть от развития войны — как возможного завершения осенью, так и риска обострения летом.

"У НБУ остается инструмент внезапной дискретной девальвации для выполнения бюджетных параметров доходов на таможне", — отмечает Алексей Кущ.

Как отмечает экономист, нынешняя относительная стабильность гривны в значительной степени обеспечивается внешними займами и финансовой помощью, а не реальным состоянием внутренней экономики.

