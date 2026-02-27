Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доллар хочет отыграться — курс валюты на черном рынке

Доллар хочет отыграться — курс валюты на черном рынке

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 15:51
Доллар на черном рынке устроил "бунт" — как изменился курс валюты
Курс доллара на черном рынке. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 27 февраля, Нацбанк установил курс доллара на уровне 43,2081 грн. Таким образом регулятор укрепил украинскую валюту на 3 копейки, по сравнению с сутками ранее. В банках доллар подешевел в продаже на 6 копеек — до 43,41 грн. Курс покупки не изменился и составляет 43,00 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, по какому курсу продают и покупают доллары частники.

Реклама
Читайте также:

Курс доллара на черном рынке

Исходя из данных мониторингового сервиса "Курс Украины", доллар на черном рынке в пятницу, 27 февраля, претерпел достаточно резкие колебания.

С начала торгового дня и до 10:00 утра американскую валюту частники обменивали по курсу 43,195 грн/долл. и 43,100 грн/долл. соответственно.

Далее доллар начал стремительно дешеветь. Уже около 12:00 котировки ощутимо упали и составили:

  • продажа — 43,168 грн/долл;
  • покупка — 43,090 грн/долл.

Курс снижался еще несколько часов подряд, несмотря на попытки американской валюты "оправиться". В 15.00 купить доллары можно было по 43,156 грн, а продать — по 43,077 грн.

Курс скрин
Курс доллара на черном рынке 27 февраля. Фото: скриншот

Что будет с курсом доллара до конца 2026 года

Экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ рассказал Новини.LIVE, что в правительстве ожидают колебания курса доллара в 2026 году в диапазоне от 42 до 47 гривен.

При оптимистическом сценарии, когда международная финансовая поддержка будет поступать без задержек, национальная валюта может удерживаться вблизи отметки 45 гривен за доллар. Но, если будут проблемы с финансированием, это может привести к ослаблению гривны до уровня 47 гривен.

В то же время на валютный рынок могут повлиять и внешние события. В частности, ситуация будет зависеть от развития войны — как возможного завершения осенью, так и риска обострения летом.

"У НБУ остается инструмент внезапной дискретной девальвации для выполнения бюджетных параметров доходов на таможне", — отмечает Алексей Кущ.

Как отмечает экономист, нынешняя относительная стабильность гривны в значительной степени обеспечивается внешними займами и финансовой помощью, а не реальным состоянием внутренней экономики.

Ранее мы рассказывали, что банки и обменники имеют право отказать клиенту в обмене валюты, если для этого есть определенные законом основания. Выход из ситуации зависит от конкретной причины.

Также узнавайте, как снять с карты доллары или евро. На валютные операции в банкоматах действуют определенные ограничения.

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации