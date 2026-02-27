Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Долар намагається відігратися — курс валюти на чорному ринку

Долар намагається відігратися — курс валюти на чорному ринку

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 15:51
Долар на чорному ринку влаштував "бунт" — куди рухається курс валюти
Курс долара на чорному ринку. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Фото: Новини.LIVE

В передостанній день зими, у п’ятницю, 27 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 43,2081 грн. Таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки, порівняно з добою раніше. У банках долар подешевшав у продажу на 6 копійок — до 43,41 грн. Курс купівлі не змінився порівняно з попереднім рівнем й складає 43,00 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, за яким курсом продають та купують долари приватники.

Реклама
Читайте також:

Курс долара на чорному ринку 

Виходячи з даних моніторингового сервісу "Курс України", долар на чорному ринку у п’ятницю, 27 лютого, зазнав досить різких коливань.

Від початку торгового дня й до 10:00 ранку американську валюту приватники обмінювали за курсом 43,195 грн/дол. та 43,100 грн/дол. відповідно.  

Далі долар почав стрімко дешевшати. Вже близько 12:00 котирування відчутно впали й становили:

  • продаж — 43,168 грн/дол.;
  • купівля — 43,090 грн/дол.

Курс знижувався ще декілька годин поспіль, попри намагання американської валюти "оговтатися". О 15.00 купити долари можна було по 43,156 грн, а продати — по 43,077 грн.

Курс скрин
Курс долара на чорному ринку 27 лютого. Фото: скриншот

Що буде з курсом долара до кінця 2026 року

Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ розповів Новини.LIVE, що в уряді очікують коливання курсу долара у 2026 році в діапазоні від 42 до 47 гривень.

За оптимістичного сценарію, коли міжнародна фінансова підтримка надходитиме без затримок, національна валюта може утримуватися поблизу позначки 45 гривень за долар. Але, якщо будуть проблеми з фінансуванням, це може призвести до ослаблення гривні до рівня 47 гривень.

Водночас на валютний ринок можуть вплинути й зовнішні події. Зокрема, ситуація залежатиме від розвитку війни — як можливого завершення восени, так і ризику загострення влітку.

"У НБУ залишається інструмент раптової дискретної девальвації для виконання бюджетних параметрів доходів на митниці", — зазначає Олексій Кущ.

Як наголошує економіст, нинішня відносна стабільність гривні значною мірою забезпечується зовнішніми позиками та фінансовою допомогою, а не реальним станом внутрішньої економіки.

Раніше ми розповідали, що банки й обмінники мають право відмовити клієнту в обміні валюти, якщо для цього є визначені законом підстави. Вихід із ситуації залежить від конкретної причини.

Також дізнавайтеся, як зняти з картки долари або євро. На валютні операції в банкоматах діють певні обмеження. 

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації