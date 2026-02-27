Долар на чорному ринку влаштував "бунт" — куди рухається курс валюти

Долар намагається відігратися — курс валюти на чорному ринку
В передостанній день зими, у п’ятницю, 27 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 43,2081 грн. Таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки, порівняно з добою раніше. У банках долар подешевшав у продажу на 6 копійок — до 43,41 грн. Курс купівлі не змінився порівняно з попереднім рівнем й складає 43,00 грн/дол.
Новини.LIVE розповідають, за яким курсом продають та купують долари приватники.
Курс долара на чорному ринку
Виходячи з даних моніторингового сервісу "Курс України", долар на чорному ринку у п’ятницю, 27 лютого, зазнав досить різких коливань.
Від початку торгового дня й до 10:00 ранку американську валюту приватники обмінювали за курсом 43,195 грн/дол. та 43,100 грн/дол. відповідно.
Далі долар почав стрімко дешевшати. Вже близько 12:00 котирування відчутно впали й становили:
- продаж — 43,168 грн/дол.;
- купівля — 43,090 грн/дол.
Курс знижувався ще декілька годин поспіль, попри намагання американської валюти "оговтатися". О 15.00 купити долари можна було по 43,156 грн, а продати — по 43,077 грн.
Що буде з курсом долара до кінця 2026 року
Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ розповів Новини.LIVE, що в уряді очікують коливання курсу долара у 2026 році в діапазоні від 42 до 47 гривень.
За оптимістичного сценарію, коли міжнародна фінансова підтримка надходитиме без затримок, національна валюта може утримуватися поблизу позначки 45 гривень за долар. Але, якщо будуть проблеми з фінансуванням, це може призвести до ослаблення гривні до рівня 47 гривень.
Водночас на валютний ринок можуть вплинути й зовнішні події. Зокрема, ситуація залежатиме від розвитку війни — як можливого завершення восени, так і ризику загострення влітку.
"У НБУ залишається інструмент раптової дискретної девальвації для виконання бюджетних параметрів доходів на митниці", — зазначає Олексій Кущ.
Як наголошує економіст, нинішня відносна стабільність гривні значною мірою забезпечується зовнішніми позиками та фінансовою допомогою, а не реальним станом внутрішньої економіки.
