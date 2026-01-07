Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доллар играет вне сценария — что происходит с курсом в обменниках

Доллар играет вне сценария — что происходит с курсом в обменниках

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 15:50
Курс доллара наделал шума — что происходит в обменниках и получится ли выгодно купить валюту
Доллары в руках. Фото: Pexels

Нацбанк продолжает повышать курс доллара по отношению к гривне. В среду, 7 января, регулятор установил его на уровне 42,5634 грн/долл., что на 14 копеек больше предыдущего. В банках доллар подорожал на 15 копеек — курс составляет 42,845 грн/долл. в продаже и 42,35 грн/долл. в покупке.

Новини.LIVE рассказывают, по какому курсу продают и покупают доллары в обменниках.

Реклама
Читайте также:

Курс доллара в обменных пунктах Украины

Обычно ближе ко второй декаде месяца, особенно в середине недели, курс доллара наиболее стабилен. Однако американская валюта нарушила привычный сценарий.

В среду, 7 января, доллар с утра вел себя достаточно спокойно, как свидетельствуют данные портала "Минфин". Курс продажи составлял 42,85 грн/долл., а покупки 42,66 грн/долл.

Однако ближе к обеду валюта снова резко устремилась в сторону подорожания. И уже в 13:00 средний курс в обменниках вырос до таких показателей:

  • продажа — 42,95 грн/долл;
  • покупка — 42,80 грн/долл.
Курс валют
Курс доллара в обменниках 7 января 2026 года. Фото: скриншот

Стоит отметить, что такую тенденцию доллар демонстрирует уже несколько дней подряд. Еще первого января купить валюту можно было по 42,36 грн/долл., а продать по 42,20 грн/долл.

Почему доллар дорожает и чего ждать дальше

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что, по его мнению, укрепляться гривна по отношению к доллару точно не будет, учитывая заложенный в госбюджете-2026 среднегодовой курс 45,7 грн/долл.

"Такое движение  от 42,10 грн/долл. в пределах 10-15 копеек - будет происходить в январе. Я не могу сказать, что случатся какие-то чрезвычайные события, которые приведут к стремительной девальвации национальной валюты, однако медленный темп останется", — говорит эксперт.

В то же время он считает, что умеренная стабильность будет удерживать позиции благодаря валютным интервенциям Национального банка. Это так называемое регулирование спроса и предложения: когда баланс отсутствует, НБУ продает валюту из золотовалютных резервов или покупает у участников рынка, чтобы сдержать рост курса.

Ранее мы рассказывали, почему инвесторы быстро переориентировались на американскую валюту, скупая ее как защитный актив.

Также узнавайте, что будет с курсом евро в 2026 году.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации