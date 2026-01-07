Курс доллара наделал шума — что происходит в обменниках и получится ли выгодно купить валюту

Доллары в руках. Фото: Pexels

Нацбанк продолжает повышать курс доллара по отношению к гривне. В среду, 7 января, регулятор установил его на уровне 42,5634 грн/долл., что на 14 копеек больше предыдущего. В банках доллар подорожал на 15 копеек — курс составляет 42,845 грн/долл. в продаже и 42,35 грн/долл. в покупке.

Курс доллара в обменных пунктах Украины

Обычно ближе ко второй декаде месяца, особенно в середине недели, курс доллара наиболее стабилен. Однако американская валюта нарушила привычный сценарий.

В среду, 7 января, доллар с утра вел себя достаточно спокойно, как свидетельствуют данные портала "Минфин". Курс продажи составлял 42,85 грн/долл., а покупки 42,66 грн/долл.

Однако ближе к обеду валюта снова резко устремилась в сторону подорожания. И уже в 13:00 средний курс в обменниках вырос до таких показателей:

продажа — 42,95 грн/долл;

покупка — 42,80 грн/долл.

Курс доллара в обменниках 7 января 2026 года. Фото: скриншот

Стоит отметить, что такую тенденцию доллар демонстрирует уже несколько дней подряд. Еще первого января купить валюту можно было по 42,36 грн/долл., а продать по 42,20 грн/долл.

Почему доллар дорожает и чего ждать дальше

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что, по его мнению, укрепляться гривна по отношению к доллару точно не будет, учитывая заложенный в госбюджете-2026 среднегодовой курс 45,7 грн/долл.

"Такое движение — от 42,10 грн/долл. в пределах 10-15 копеек - будет происходить в январе. Я не могу сказать, что случатся какие-то чрезвычайные события, которые приведут к стремительной девальвации национальной валюты, однако медленный темп останется", — говорит эксперт.

В то же время он считает, что умеренная стабильность будет удерживать позиции благодаря валютным интервенциям Национального банка. Это так называемое регулирование спроса и предложения: когда баланс отсутствует, НБУ продает валюту из золотовалютных резервов или покупает у участников рынка, чтобы сдержать рост курса.

